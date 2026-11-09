Quiénes son los famosos que estuvieron en la misa del papa León XIV en CABA: la lista completa

La visita del papa León XIV a la Argentina generó una convocatoria multitudinaria en la Ciudad de Buenos Aires. La celebración religiosa reunió a miles de fieles y también contó con la participación de reconocidas figuras del espectáculo, la televisión y la política, que se acercaron para presenciar uno de los acontecimientos más importantes del año.

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Qué famosos asistieron a la misa del papa León XIV en CABA

La misa multitudinaria encabezada por el papa León XIV en Palermo tuvo una importante presencia de personalidades argentinas. Entre los asistentes se encontraron modelos, conductoras, periodistas, mediáticos y dirigentes políticos que compartieron la celebración religiosa junto con miles de creyentes.

La lista de famosos incluyó a Valeria Mazza y su esposo Alejandro Gravier, Vicky Xipolitakis, Pampita, Daniel Scioli, Yanina Latorre, Analía Franchín y Flor de la V.

Las figuras participaron del encuentro litúrgico desde sectores ubicados en las cercanías del altar principal, donde pudieron seguir la ceremonia encabezada por el máximo representante de la Iglesia católica.

La convocatoria trascendió el ámbito religioso y reunió a referentes de distintos espacios de la sociedad argentina. La presencia de estas personalidades también despertó interés entre quienes siguieron la jornada a través de las redes sociales y las transmisiones televisivas.

El papa León XIV encabezó una misa multitudinaria en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de su visita a la Argentina.

Dónde se realizó la misa multitudinaria del papa León XIV

La celebración tuvo lugar en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Desde las primeras horas del domingo 8 de noviembre, miles de personas se acercaron a la zona para conseguir una ubicación y participar de la actividad.

Los principales accesos y arterias cercanas registraron una importante movilización de fieles que esperaban presenciar el paso del Pontífice y formar parte de la ceremonia.

De esta manera, la misa del papa León XIV se convirtió en uno de los momentos centrales de su visita a la Argentina, con una convocatoria que reunió tanto al público general como a destacadas figuras de la vida pública nacional.