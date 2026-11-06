Quiénes son los famosos que acompañan al papa León XIV en la visita a la Argentina

La agenda del Sumo Pontífice en el país se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre y contará con celebraciones, espectáculos y encuentros con los fieles.

La llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre de 2026, contará con una programación especial de encuentros religiosos, celebraciones y espectáculos musicales. Artistas de distintos géneros y representantes de la cultura nacional participarán de las actividades previstas en varias ciudades del país.

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Qué famosos participarán de la visita del papa León XIV a la Argentina

La organización de la visita confirmó una primera lista de artistas que formarán parte de las celebraciones y encuentros con el Sumo Pontífice. La propuesta busca representar la diversidad cultural argentina y acompañar especialmente las actividades destinadas a jóvenes, familias y distintos sectores de la sociedad.

Entre los nombres más destacados que participarán de las jornadas se encuentran:

Abel Pintos , quien cantará junto al Coro Cottolengo Don Orione.

Jorge Rojas y Jairo , que formarán parte de las actividades musicales en Córdoba.

Valentino Merlo, Nahuel Pennisi y Maggie Cullen , que estarán en la vigilia de jóvenes en Buenos Aires.

Luciano Pereyra , uno de los artistas convocados para la celebración en Luján.

Sofi Martínez, Nacho Girón y Alan Madanes, entre las figuras que participarán de los encuentros del martes 10 de noviembre.

La agenda también incluirá coros, grupos musicales, bailarines y artistas de distintas provincias, con una programación que se extenderá hasta el miércoles 11.

Abel Pintos y los artistas que estarán en las primeras actividades del Papa

Abel Pintos participará de las primeras actividades de la visita del papa León XIV y cantará junto al Coro Cottolengo Don Orione en Claypole.

El lunes 9 de noviembre comenzarán las actividades musicales vinculadas con la visita. A las 9:15, en Claypole, Abel Pintos se presentará junto al Coro Cottolengo Don Orione durante el encuentro del Pontífice con el personal de servicio y los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione.

Más tarde, a las 11:30, la actividad se trasladará al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizará una previa musical y una misa. Participarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei.

La agenda continuará a las 16:10 con el encuentro del mundo del trabajo, que reunirá a sindicalistas y representantes de movimientos sociales en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero. La música estará a cargo de Agustín Day.

Jorge Rojas, Jairo y otros músicos estarán en Córdoba

El martes 10 de noviembre, el papa León XIV viajará a Córdoba desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires, en una jornada que tendrá como uno de sus principales acontecimientos la Vigilia Joven en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

La programación musical comenzará durante la noche del lunes 9 y se extenderá hasta la celebración de la Santa Misa central. Entre los artistas y agrupaciones anunciados figuran José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae.

La participación de músicos cordobeses y artistas de distintas regiones buscará darle un carácter federal a la celebración, que tendrá a los jóvenes como protagonistas.

Jorge Rojas y Jairo serán parte de la programación musical que acompañará la visita del Sumo Pontífice a Córdoba.

Valentino Merlo y Nahuel Pennisi estarán en la vigilia de Buenos Aires

El martes 10, a las 20:15, el Pontífice encabezará una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles. El encuentro contará con la participación de figuras del espectáculo y la música.

La lista incluye a Sofí Martínez, Nacho Girón, Banuev, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi. También habrá un ensamble de bailarines como parte de la propuesta artística.

Luciano Pereyra y otros artistas cantarán en la misa de Luján

La última jornada de la visita será el miércoles 11 de noviembre, con una vigilia y una misa previstas para las 10 en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Se espera una convocatoria multitudinaria de fieles para esta celebración, que marcará uno de los momentos centrales de la estadía del Pontífice en el país. El cierre musical tendrá como protagonistas a Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y Luciano Pereyra. Además, se presentará el Ballet Sumampa.

El papa León XIV permanecerá en la Argentina hasta el miércoles 11 de noviembre, cuando partirá rumbo a Perú. Su visita será la primera de un pontífice al país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987, un acontecimiento histórico que tendrá una amplia participación de referentes culturales y musicales argentinos.