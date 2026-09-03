Quiénes son los 8 participantes confirmados de MasterChef Celebrity 2026: la lista hasta ahora

Mientras Telefe avanza con los preparativos del reality gastronómico, ya se conocieron varias de las figuras que aceptaron el desafío

La nueva temporada de MasterChef Celebrity comienza a tomar forma y ya hay varios nombres confirmados para competir frente a las hornallas de Telefe. La producción prepara una edición con figuras de distintos ámbitos, mientras crece la expectativa por conocer quiénes completarán el elenco definitivo.

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Los 8 participantes confirmados de MasterChef Celebrity

Hasta el momento, son ocho las figuras que tienen asegurado su lugar en la nueva temporada:

L-Gante

Luck Ra

Lizy Tagliani

China Ansa

Julieta Poggio

Grego Rosselló

Edith Hermida

Karina Mazzocco

El listado reúne personalidades vinculadas con la música, la televisión, el periodismo, el entretenimiento y las redes sociales. La variedad de perfiles será uno de los principales atractivos de la competencia, que pondrá a prueba las habilidades culinarias de los famosos.

L-Gante y Luck Ra, los nombres de la música

Entre los participantes confirmados aparece L-Gante, uno de los artistas que promete generar mayor repercusión alrededor de la competencia. Su incorporación también despierta interés por su vínculo previo con Wanda Nara, quien tuvo un papel destacado en temporadas anteriores del reality.

Luck Ra, por su parte, tendrá una experiencia diferente porque ya tuvo un acercamiento al formato. El cantante participó como invitado durante la temporada anterior para ayudar a La Joaqui y ahora regresará para convertirse en concursante.

El artista incluso comenzó a prepararse para el desafío a través de sus redes sociales. En distintas historias de Instagram consultó a sus seguidores qué platos debería aprender a preparar antes de comenzar las grabaciones.

Lizy Tagliani y Grego Rosselló anticiparon sus dificultades

La cocina también pondrá a prueba a figuras acostumbradas a desenvolverse frente a las cámaras. Lizy Tagliani ya reconoció que parte con conocimientos culinarios limitados, aunque aseguró estar dispuesta a aprender durante la competencia.

“Estoy muy, pero muy contenta. No sé cocinar mucho, solo lo básico: hacer guisos, fideos con manteca y salchichas. Pero voy a aprender”, expresó la conductora y humorista al referirse a su incorporación.

Grego Rosselló también admitió que deberá esforzarse para mejorar sus habilidades antes del comienzo del programa. “Soy horrible en la cocina, no sé hacer un huevo revuelto, pero estoy estudiando todos los días”, aseguró.

China Ansa, Julieta Poggio y Edith Hermida se suman al desafío

La lista de MasterChef Celebrity 2026 también incluye a China Ansa, Julieta Poggio y Edith Hermida, tres figuras con recorridos diferentes dentro de los medios.

China Ansa llega desde el mundo del entretenimiento y la televisión, mientras que Julieta Poggio cuenta con una amplia exposición pública tras su paso por Gran Hermano y su posterior desarrollo profesional en distintos proyectos.

Edith Hermida, en tanto, aporta una extensa trayectoria vinculada al periodismo y la televisión. Su incorporación suma otro perfil al grupo de concursantes y amplía la diversidad de personalidades que competirán en la cocina.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity ya comienza a generar expectativa entre los seguidores del reality gastronómico

Karina Mazzocco, otra participante confirmada

Karina Mazzocco completa por ahora el grupo de ocho famosos confirmados. La conductora celebró su llegada al reality con una frase que sintetizó el espíritu del nuevo desafío: “¡Luz, cámara, a cocinar!”.

La presencia de Mazzocco suma experiencia televisiva a un elenco que tendrá como eje la competencia gastronómica, pero también buscará generar momentos de humor y entretenimiento en el prime time de Telefe.

Cuándo empieza MasterChef Celebrity 2026

La lista de participantes todavía no estaría cerrada. Se espera que durante los próximos días se conozcan nuevas incorporaciones, mientras la producción avanza con los preparativos para comenzar las grabaciones en septiembre.