Quiénes son las 5 finalistas de Gran Hermano 2026: las participantes que pueden ganar

La final de Gran Hermano 2026 ya tiene a sus cinco protagonistas

La recta final de Gran Hermano 2026 ya tiene a sus protagonistas. Tras una gala marcada por la tensión y una votación decisiva, cinco participantes consiguieron el respaldo necesario para avanzar a la definición. Entre ellas quedaron Yanina Zilli, Charlotte Caniggia, Yipio, Sol Abraham y Luana Fernández.

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Las cinco finalistas de Gran Hermano 2026

Las participantes que lograron superar la última placa positiva y se aseguraron un lugar en la final son:

Yanina Zilli

Charlotte Caniggia

Yipio

Sol Abraham

Luana Fernández

La definición se produjo durante una gala en la que Santiago del Moro fue anunciando los nombres de manera aleatoria. Las cinco participantes más votadas obtuvieron el pase a la instancia decisiva, mientras que Mariela Prieto quedó eliminada al ser la menos apoyada por el público.

Yanina Zilli, una de las finalistas de Gran Hermano

Yanina Zilli fue la primera participante en conocer que tenía asegurado su lugar en la final de Gran Hermano Generación Dorada. La noticia generó alivio y una celebración junto a sus compañeras, después de atravesar una placa cargada de incertidumbre.

Antes de conocer el resultado, la participante había expresado la tensión que sentía durante la votación. “Espero tener el corazón fuerte porque uno, cuando está en placa, está en alerta y estoy con las emociones a flor de piel”, había señalado.

Su clasificación coronó un recorrido marcado por su vínculo con el resto de los jugadores y el respaldo que consiguió fuera de la casa.

Charlotte Caniggia y su camino a la final

El segundo lugar en la final quedó en manos de Charlotte Caniggia. La influencer recibió la confirmación y festejó junto a Yipio y Yanina Zilli, consolidándose como una de las cinco candidatas al premio mayor.

Su paso por el reality también estuvo atravesado por la exposición de su historia familiar. Uno de los momentos más destacados fue el Derecho a Réplica que protagonizó junto a Mariana Nannis y Alex Caniggia, que volvió a poner en escena aspectos de su vida personal y familiar.

Yipio, la uruguaya que llegó a la definición

Yipio fue la tercera participante anunciada como finalista. Su reacción fue inmediata: se tiró al piso y realizó sus tradicionales “angelitos” para celebrar la clasificación.

La uruguaya había atravesado previamente una votación exigente frente a Pincoya y, durante las últimas semanas, consiguió ganar protagonismo dentro de la competencia. Antes de la definición, volvió a pedir el apoyo de sus seguidores para alcanzar el objetivo de llegar a la final.

Su crecimiento en la última etapa la convirtió en una de las jugadoras con posibilidades de quedarse con el premio.

Sol Abraham, otra de las candidatas al premio

El cuarto pase a la final fue para Sol Abraham. La participante recibió la noticia con saltos y abrazos junto a Tomy, en uno de los momentos más celebrados de la gala. Su clasificación confirmó el respaldo que consiguió durante su permanencia en la casa. Con el anuncio de Sol, solo quedaba definir un lugar entre Luana Fernández y Mariela Prieto.

Luana Fernández completó el grupo de finalistas

Mariela Prieto, en tanto, quedó eliminada y no podrá competir por el premio mayor.

Finalmente, Luana Fernández obtuvo el quinto y último lugar disponible en la final de Gran Hermano 2026. La participante consiguió superar a Mariela Prieto en la votación positiva y aseguró su continuidad hasta la instancia decisiva. La eliminación de Prieto cerró su recorrido por el reality después de una participación marcada por conflictos, discusiones y distintos momentos de exposición personal.