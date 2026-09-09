Quiénes son las 4 finalistas de Gran Hermano Generación Dorada 2026: la lista de participantes

Charlotte, Luana, Sol y Yipio son las cuatro participantes que continúan en carrera por el título de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

La definición de Gran Hermano Generación Dorada 2026 entró en su etapa decisiva y cuatro participantes continúan en carrera por el título. Tras las últimas eliminaciones, Charlotte, Luana, Sol y Yipio quedaron a pocos días de la gran final de Telefe, en una definición que tendrá varias instancias de votación.

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Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las cuatro finalistas

La salida de Yanina Zilli dejó conformado el grupo de cuatro participantes que afrontará las últimas instancias del reality. Las concursantes que permanecen en competencia son:

Charlotte

Luana

Sol

Yipio

Las cuatro llegaron a esta etapa después de una recta final que comenzó con seis participantes. Primero se produjo la salida de Mariela Prieto y, posteriormente, Yanina Zilli abandonó la casa. Ahora, las cuatro jugadoras deberán atravesar dos nuevas definiciones para determinar quiénes llegan al último duelo.

La edición 2026 presenta además una particularidad inédita para la versión argentina del reality: todas las participantes que alcanzaron esta instancia son mujeres.

Cómo será la próxima eliminación de Gran Hermano

El tramo final de Gran Hermano Generación Dorada tendrá un sistema diferente al utilizado habitualmente durante las galas de eliminación. En esta instancia, el público no votará para expulsar a una participante, sino para apoyar a aquella que desea que continúe en competencia.

Cada voto positivo contribuirá a establecer un ranking entre las concursantes que permanecen en placa. La participante que reúna la menor cantidad de votos quedará eliminada.

De esta manera, Charlotte, Luana, Sol y Yipio deberán sostener el respaldo de la audiencia para avanzar. La primera definición de esta etapa se producirá antes de la gala final y determinará quién ocupa el cuarto puesto de la temporada.

El mecanismo concentra la decisión en el público y permite que las finalistas se definan progresivamente a partir del nivel de apoyo conseguido por cada una.

Cuándo se conocerán las dos finalistas de Gran Hermano

La definición de Gran Hermano Generación Dorada tendrá nuevas votaciones para determinar quiénes llegan a la última instancia.

La definición continuará el lunes, cuando otra de las participantes abandone la competencia. Esa eliminación permitirá conocer a las dos finalistas de Gran Hermano Generación Dorada 2026, que quedarán frente al último desafío de la temporada.

Así, el desenlace se resolverá en pocos días y tendrá dos eliminaciones consecutivas antes de la gala definitiva. La competencia que comenzó con seis jugadoras se encuentra ahora reducida a cuatro, con Charlotte, Luana, Sol y Yipio como protagonistas de la última etapa.

El esquema elegido también modifica la dinámica de las últimas galas: cada instancia funcionará como un filtro hasta determinar quiénes consiguen el mayor respaldo del público y logran instalarse en la definición por el campeonato.

La particularidad de la final de Gran Hermano Generación Dorada

La temporada 2026 quedará marcada por una característica inédita dentro de la historia argentina del formato. Por primera vez, las cuatro participantes que alcanzaron la instancia decisiva son mujeres, una configuración que no se había producido anteriormente en Gran Hermano Argentina.

El recorrido de las campeonas argentinas comenzó con Viviana Colmenero, ganadora de la primera temporada, correspondiente a 2002/2003. La última campeona mencionada en el historial es Marianela Mirra, quien se consagró en 2007.

Ahora, Charlotte, Luana, Sol y Yipio buscan escribir un nuevo capítulo en la historia del reality. La próxima eliminación será determinante para conocer quién queda fuera del camino hacia el título y quiénes consiguen acercarse a la gran final de Gran Hermano Generación Dorada 2026.