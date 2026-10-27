Quién es Valentina Pergolini, la hija de Mario Pergolini: a qué se dedica

Valentina Pergolini tiene 20 años y eligió desarrollar su carrera artística en disciplinas como la actuación, el canto y la danza.

Valentina Pergolini comenzó a construir su propio camino artístico y despertó interés por sus proyectos en el teatro y la ficción. La hija menor de Mario Pergolini se alejó del perfil tradicional de su familia y apostó por la actuación, el canto y la danza, con experiencias profesionales que ya le valieron reconocimientos.

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Quién es Valentina Pergolini, la hija menor de Mario Pergolini

Valentina Pergolini tiene 20 años y es la menor de los hijos del conductor Mario Pergolini. A diferencia de sus hermanos mayores, que nacieron durante la década de 1990, ella llegó aproximadamente diez años después y eligió un camino profesional ligado al mundo artístico.

tiene 20 años y es la menor de los hijos del conductor Mario Pergolini. A diferencia de sus hermanos mayores, que nacieron durante la década de 1990, ella llegó aproximadamente diez años después y eligió un camino profesional ligado al mundo artístico. La joven se inclinó por la actuación y comenzó a sumar experiencias en distintos proyectos , con especial interés por el teatro musical. En sus redes sociales se presenta como actriz y cantante, además de compartir su afición por la danza. En su perfil de Instagram, @valennpergo, también publica imágenes de sus salidas, encuentros con amigos, ensayos y viajes, especialmente a Nueva York, una de sus ciudades favoritas.

, con especial interés por el teatro musical. En sus redes sociales se presenta como actriz y cantante, además de compartir su afición por la danza. En su perfil de Instagram, @valennpergo, también publica imágenes de sus salidas, encuentros con amigos, ensayos y viajes, especialmente a Nueva York, una de sus ciudades favoritas. Aunque su apellido está asociado a una figura histórica de los medios argentinos, Valentina comenzó a desarrollar una trayectoria propia, con audiciones, trabajos en ficción y una primera experiencia importante sobre los escenarios.

Valentina Pergolini debutó en el teatro con Despertar de primavera

Uno de los hitos de su carrera llegó en 2025, cuando fue seleccionada para integrar el elenco de Despertar de primavera: el musical que despertó a una generación, una producción encabezada por Fernando Dente.

A fines de abril de ese año se anunció la composición del elenco, luego de un proceso de audiciones en el que participaron cientos de aspirantes. Valentina obtuvo el papel de Anna, uno de los personajes principales de la obra, y tuvo así su primera gran oportunidad en el teatro musical.

El espectáculo se estrenó en junio de 2025 en el Teatro Ópera y continuó con una nueva temporada durante el verano de 2026. Para la joven actriz, la experiencia significó la posibilidad de trabajar junto a un elenco profesional y profundizar su formación artística en un proyecto de gran exposición.

Su desempeño también tuvo reconocimiento en el ámbito teatral: en septiembre de 2025 recibió una nominación a los Premios Hugo en la categoría Mejor Intérprete Femenina en Ensamble. La distinción representó un paso importante en una carrera que recién comenzaba a tomar impulso.

En qué trabaja Valentina Pergolini y qué pasó con Popstars

Además de su recorrido teatral, Valentina Pergolini participó en el reality Popstars, donde logró avanzar en distintas instancias de selección. Sin embargo, su salida del programa sorprendió a quienes seguían su participación.

La periodista Paula Varela explicó durante una emisión de Lape Club Social que la joven había decidido dejar el certamen por compromisos laborales vinculados con su trabajo como actriz. “Terminó de grabar la tercera temporada de En el Barro y ahora empieza a grabar la cuarta, ella está ahí como actriz y por eso se bajó de Popstars”, señaló Varela durante el programa.

De acuerdo con esa información, las grabaciones de la ficción coincidían con el desarrollo del reality, por lo que Valentina priorizó sus obligaciones profesionales. La decisión puso de manifiesto que su actividad artística no se limita a la música y al teatro, sino que también incluye trabajos frente a cámara.

Valentina Pergolini dejó Popstars para priorizar sus compromisos laborales como actriz en la serie En el barro.

Cómo es la vida de Valentina Pergolini fuera de los escenarios

En Instagram, la hija de Mario Pergolini comparte parte de su vida cotidiana y de su proceso de formación artística. Entre las publicaciones aparecen ensayos, actividades con amigos, viajes y momentos vinculados con sus intereses personales.

Nueva York ocupa un lugar recurrente en sus posteos, mientras que la música y el baile forman parte de su identidad pública. En su presentación, la joven resume con sencillez una de sus aficiones: “A veces bailo”.

Con una nominación teatral, experiencia en ficción y participaciones en proyectos musicales, Valentina Pergolini empieza a consolidarse como una artista con intereses diversos. Su recorrido combina distintas disciplinas y marca una búsqueda profesional que va más allá de ser reconocida como la hija del popular conductor.