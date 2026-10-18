Quién se va de MasterChef el domingo 18 de octubre 2026: el tercer participante eliminado

MasterChef Celebrity define a su próximo eliminado: la gala del domingo 18 de octubre permitirá conocer quién abandona la competencia

La próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity genera expectativa entre los seguidores del reality de cocina de Telefe. Un comentario inesperado del Pollo Vignolo sobre Morena Beltrán despertó rumores acerca de quién abandonará la competencia el domingo 18 de octubre. Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial sobre el resultado.

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MasterChef Celebrity: quién podría ser el tercer eliminado del domingo 18 de octubre

La posible salida de Morena Beltrán se convirtió en uno de los temas de conversación alrededor de MasterChef Celebrity , luego de un inesperado intercambio televisivo que dejó abierta la incógnita sobre su continuidad en el certamen.

se convirtió en uno de los temas de conversación alrededor de , luego de un inesperado intercambio televisivo que dejó abierta la incógnita sobre su continuidad en el certamen. Durante una emisión de Fútbol 90, el programa de ESPN, Sebastián “Pollo” Vignolo realizó un comentario que muchos interpretaron como una posible filtración del resultado de la competencia . La periodista deportiva quedó en el centro de las especulaciones después de que el conductor afirmara que ya había quedado afuera del reality.

. La periodista deportiva quedó en el centro de las especulaciones después de que el conductor afirmara que ya había quedado afuera del reality. Sin embargo, sus palabras no alcanzan para confirmar que Beltrán será la tercera participante eliminada. La definición dependerá de lo que ocurra en la próxima gala de eliminación, donde los concursantes deberán demostrar sus habilidades culinarias para mantenerse en carrera.

Qué dijo el Pollo Vignolo sobre Morena Beltrán y su eliminación

El episodio ocurrió durante una conversación sobre las aptitudes culinarias de los integrantes del equipo. En ese contexto, Oscar Ruggeri se dirigió a Morena Beltrán con una pregunta directa: “Vos no vas a hablar… ¿Qué estás cocinando, vos? ¿O te echaron?”.

La respuesta de Vignolo sorprendió tanto a sus compañeros como a quienes seguían el intercambio. “Quedó afuera, quedó afuera”, aseguró el conductor, en una frase que rápidamente despertó sospechas sobre el futuro de la periodista en el certamen de Telefe.

Beltrán reaccionó con desconcierto y negó la afirmación entre risas. Su respuesta no confirmó ninguna eliminación ni aportó información concluyente sobre lo sucedido durante las grabaciones del reality.

Al advertir la reacción de la periodista, el conductor intentó corregirse y preguntó: “¿No, todavía no se sabe?”. Luego, agregó: “Ah… ¿estás peleándola?”. La participante respondió: “Sí, se pelea, se pelea”, sin dar detalles sobre su situación en la competencia.

Un comentario del Pollo Vignolo sobre Morena Beltrán despertó rumores sobre la posible salida de la periodista deportiva, quien podría convertirse en la tercera eliminada del certamen

Morena Beltrán habló de su plato en MasterChef Celebrity

Después del incómodo momento, la conversación tomó otro rumbo y Beltrán hizo referencia a su desempeño en las cocinas del programa. “Ayer me fue bien… ayer hice un arroz con calamar muy rico”, comentó durante la charla televisiva.

La mención de esta preparación sumó un nuevo elemento a las especulaciones, aunque no permitió establecer si la periodista logró superar el desafío correspondiente o si su continuidad está comprometida.

Como ocurre con otros realities de cocina, las instancias de grabación y las fechas de emisión pueden no coincidir. Por eso, los comentarios realizados fuera del programa no necesariamente permiten anticipar con certeza los resultados que verá el público en pantalla.

Cuándo se confirma quién queda eliminado de MasterChef Celebrity

La próxima gala de eliminación será determinante para conocer quién abandona MasterChef Celebrity el domingo 18 de octubre de 2026. El desafío culinario pondrá a prueba a los participantes y definirá quiénes consiguen continuar en la competencia.

Aunque las declaraciones del Pollo Vignolo instalaron a Morena Beltrán entre las posibles eliminadas, no hay una confirmación oficial de que sea la tercera participante en dejar el reality.

La respuesta definitiva llegará con la emisión del programa, cuando se conozca el desempeño de los concursantes y el veredicto del jurado. Hasta entonces, la continuidad de la periodista y el nombre del próximo eliminado permanecen sin confirmar.