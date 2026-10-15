Luck Ra quebró en llanto tras un conmovedor momento en MasterChef: "Fue muy duro"

Luck Ra no pudo contener las lagrimas durante una emisión de MasterChef Celebrity (Telefe) cuando tuvo que preparar una receta dedicada a su mamá.

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El cantante de cuarteto Luck Ra atraviesa un difícil momento a nivel personal tras su polémica separación de La Joaqui. En medio de esta situación, el artista protagonizó un emotivo momento durante una emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), cuando tuvo que preparar una receta dedicada a su mamá y no logró contener la emoción.

En ese marco, los jurados les propusieron a los participantes elaborar seis cupcakes dedicados a una persona especial. Ante esta consigna, Luck Ra eligió homenajear a su madre y reflexionó sobre los sacrificios que hizo para cumplir su sueño de convertirse en cantante: "Desde mi lado de hijo, me encantaría sentir que mi mamá pueda estar orgullosa de mí. Sé que como hijo he fallado un montón y he abandonado a toda mi familia para seguir mi sueño"

Luego, el artista hizo referencia a las polémicas que atravesó recientemente y confesó cuánto le afectó tener que explicarle a su madre las versiones que circularon sobre él: "Con todos estos quilombos que me han pasado, me fue muy duro explicarle que no soy nada de lo que decían. Me dolía más por ella que por mí".

Ante estas declaraciones, la conductora Wanda Nara intervino para brindarle su apoyo y transmitirle tranquilidad desde su experiencia como madre: "Como mamá te digo que sabemos muy bien quiénes son nuestros hijos porque los criamos y educamos. Estoy segura que tu mamá está muy orgullosa de vos".

La escandalosa separación de La Joaqui y Luck Ra

La separación de La Joaqui y Luck Ra continúa generando repercusiones después de que ambos confirmaran el final de su relación en julio. A fines de septiembre, la cantante decidió aclarar públicamente las versiones que circulaban sobre su vida sentimental y aseguró que la pareja se había separado a principios de julio.

Por su parte, Luck Ra manifestó su malestar por el romance con Tiago PZK y contó que el autor de Portales había sido una de las pocas personas con las que habló sobre su ruptura. El cantante cordobés cuestionó esa situación y expresó que se sintió traicionado.