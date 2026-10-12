Luck Ra reveló con quién está tras su separación con La Joaqui: "Se llama..."

Luck Ra sorprendió a Carina Zampini al ser consultado sobre su presente amoroso durante una transmisión en vivo de La Peña de Morfi.

El cantante Luck Ra sorprendió con una respuesta cómica cuando Carina Zampini le preguntó por su situación sentimental durante una emisión de La Peña de Morfi. Asimismo, el participante de MasterChef Celebrity (Telefe) aseguró que está “soltero y solo” y, al ser consultado sobre si estaba enamorado, respondió que su única relación era con “Manuela”, un típico chiste local.

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Luck Ra sorprendió a Carina Zampini al revelar con quién está actualmente.

En ese marco, cuando la conductora del ciclo Zampini quiso saber quién era Manuela, el músico redobló la broma y dijo que se llamaba “Manuela Soledad”: “Se llama Manuela Soledad. Por el momento me estoy enamorando de la cocina”.

Luego, ante la pregunta sobre si estaba abierto al amor, respondió que por el momento estaba enamorándose de la cocina, en referencia a su participación en el reality de cocina. La declaración ocurre meses después de que se conociera su separación de La Joaqui.

Qué pasó entre Luck Ra y La Joaqui

Luck Ra y La Joaqui confirmaron su separación el 29 de julio, después de aproximadamente dos años de relación. A través de sus redes sociales, explicaron que la decisión fue tomada con respeto, cariño y agradecimiento, y que estuvo relacionada con sus deseos de futuro y las distintas etapas personales que atravesaban.

En septiembre, la separación volvió a ser noticia cuando Luck Ra habló públicamente sobre el tema y sobre la relación de La Joaqui con Tiago PZK, quien había sido su amigo. El cantante expresó que la situación le dolía y contó que se enteró del nuevo romance a través de las redes sociales.

Por su parte, La Joaqui sostuvo que la relación con Luck Ra había terminado a principios de julio y negó haber sido desleal. Según explicó, su primera cita con otra persona fue el 2 de septiembre, cuando ya estaba soltera. Más tarde, confirmó públicamente su relación con Tiago PZK.