Una famosa figura mediática le lanzó un polémico comentario a Luck Ra relacionado a La Joaqui en la última emisión de MasterChef Celebrity por Telefe.

El exitoso ciclo de Telefe, MasterChef Celebrity, esta dejando momento inolvidables en la televisión argentina. Uno de ellos pasó durante la última emisión del programa, cuando la conductora Wanda Nara se acercó a la mesa de Luck Ra y aprovechó el momento para preguntarle por su separación de La Joaqui y por las versiones que surgieron sobre el final de la relación.

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En ese marco, Wanda, sin vergüenza alguna, le consultó si La Joaqui lo habría engañado. Rápidamente, el cantante negó rotundamente y al ser consultado sobre si él fue infiel, fue contundente: "No, de mi lado no y del de ella tampoco, pero a veces eso no es suficiente". Sin embargo, la charla dio un giro inesperado cuando Luck Ra comenzó a revelar cuestiones personales: "Después de la nada yo fui como un monstruo, ¿no? Supuestamente".

A raíz de esta respuesta, Wanda lanzó una pregunta que provocó risas en todo el estudio: "¿Te icardearon?". Frente a esta consulta, Luck Ra explicó: "Te lo voy a poner así, ponele que yo soy Wanda, mi ex vendría a ser Icardi, y mi examigo vendría a ser.... creo que así sería la historia. Cero rencor, por el momento estoy en busca de la felicidad".

El éxito de MasterChef Celebrity en Telefe

El pasado lunes 28 de septiembre volvió a la pantalla de Telefe MasterChef Celebrity Argentina, con la conducción de Wanda Nara. La quinta temporada comenzó con 24 famosos que deberán competir en distintos desafíos de cocina frente al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien se incorporó en esta edición.

Entre los concursantes se encuentran Alejandro Lerner, Lizy Tagliani, Juli Poggio, Karina Mazzocco, Morena Beltrán, Diego Ramos, Nazareno Casero, Pachu Peña y Pablo Giralt, entre otros. Según datos de La Nación, el programa comenzó con 10,5 puntos de rating, llegó rápidamente a 13,6 y alcanzó un pico de 14,5 puntos durante la primera noche.