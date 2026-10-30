Quién se va de MasterChef el domingo 1 de noviembre 2026: el quinto participante eliminado

La competencia de MasterChef Celebrity vuelve a quedar en el centro de la atención por una nueva filtración sobre la próxima eliminación. A pocos días de la salida de Alejandro Lerner, trascendió el nombre del famoso que habría abandonado las cocinas del reality conducido por Wanda Nara. La información fue revelada por el periodista Fede Flowers.

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Las pistas sobre la eliminación en MasterChef

Antes de revelar la identidad del famoso, Fede Flowers compartió algunos detalles sobre el desempeño que habría tenido el concursante durante las últimas pruebas. Según explicó, el participante venía atravesando dificultades para cumplir con las consignas gastronómicas y sus preparaciones no habrían alcanzado el nivel esperado por el jurado.

Uno de los indicios mencionados fue la reiterada presencia del delantal negro, una señal de alerta dentro de la dinámica del reality. Este elemento identifica a quienes tuvieron un rendimiento desfavorable y deben enfrentar instancias de mayor riesgo dentro de la competencia.

“Él ya venía titubeando con los platos, con la comida. Ya le venían entregando el delantal negro, que es cuando dicen que estás en crisis en el reality, porque sí o sí estás con un pie afuera”, explicó el periodista. Con esas referencias, Flowers dejó entrever que la salida no habría sido completamente inesperada, sino que estaría relacionada con una serie de resultados adversos en los desafíos anteriores.

Finalmente, al dar a conocer el nombre, agregó: “Bueno, ahora ya tiene los dos pies afuera. Porque el que se fue es otro hombre, por más que tiene toda la facha y es divino y es un galán. Pero dejó de cocinar y abandonó las cocinas de MasterChef… ¡el señor Diego Ramos!”.

Quién es el próximo eliminado de MasterChef Celebrity

La próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity podría tener como protagonista a Diego Ramos. Según reveló Fede Flowers, el actor sería el nuevo participante en abandonar el certamen culinario, aunque el episodio todavía no fue emitido por la pantalla de Telefe.

La información se conoció durante la participación del periodista en el ciclo radial de Luis Majul, donde adelantó que el resultado de la competencia ya estaría definido. De acuerdo con su versión, la grabación de la eliminación habría ocurrido varios días antes de que el público pudiera verla en televisión.

“Tengo el nombre de quién se va. Ya está eliminado, se fue hace tres días. Ya le dijeron ‘chau, chau, adiós’”, aseguró Flowers, al anticipar lo que sucedería en las cocinas del programa. Después de generar expectativa entre los oyentes, el periodista terminó con el misterio y confirmó que se trataría de Diego Ramos, quien se convertiría en el tercer participante eliminado de esta etapa de la competencia.

Diego Ramos sería el tercer participante eliminado de MasterChef Celebrity, según reveló el periodista Fede Flowers.

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity

La posible salida de Diego Ramos llega después de la eliminación de Alejandro Lerner, quien fue el último famoso en abandonar las cocinas del certamen. El músico había quedado fuera de la competencia en una instancia anterior, por lo que la nueva información anticipa otro cambio en la lista de participantes que continúan en carrera por el título.

La eliminación de Ramos marcaría así un nuevo capítulo en MasterChef Celebrity, un programa que combina desafíos gastronómicos, momentos de tensión y la participación de figuras del espectáculo argentino.

Por el momento, la identidad del próximo eliminado se conoce a través de la filtración de Fede Flowers. La confirmación televisiva llegará con la emisión de la gala del domingo 1 de noviembre, cuando Telefe muestre el desarrollo de la prueba y la decisión final del jurado.