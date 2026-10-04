Quién se va de MasterChef Celebrity 2026: el primer participante eliminado del reality de Telefe

MasterChef Celebrity atraviesa sus primeras instancias y ya surgieron pistas sobre quién podría convertirse en el primer eliminado de la competencia. Una inesperada declaración de uno de los participantes durante un móvil, despertó especulaciones sobre su continuidad en el reality de Telefe y su agenda laboral fuera del país.

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MasterChef Celebrity 2026: qué dijo Pachu Peña sobre su futuro

La información surgió durante un móvil de LAM (América), donde Pachu Peña habló sobre sus proyectos profesionales para los próximos meses. Mientras repasaba distintas propuestas vinculadas con la radio, el streaming y el teatro, el humorista terminó revelando un dato que llamó especialmente la atención.

Consultado por su agenda para octubre, Pachu contó: “Estoy ahí analizando propuestas muy cerca de Carlos Paz, con la radio, con streaming, también tengo una propuesta, así que viendo…”.

La conversación cambió de rumbo cuando el cronista quiso saber si tenía previsto realizar una gira teatral fuera de la Argentina. En ese momento, el participante de MasterChef Celebrity confirmó que tenía compromisos internacionales y, entre risas, reconoció: “Sí, nos vamos a una gira ahora… con eso estoy diciendo muchas cosas”.

Pachu Peña y su gira por España con Tertawa

El humorista explicó que viajará junto a José María Listorti y Sebastián Almada para presentar la obra Tertawa en distintas ciudades de España. La gira contempla presentaciones en Alicante, Tenerife, Gran Canaria, Mallorca, Valencia, Madrid y Barcelona.

La coincidencia entre estas fechas y las primeras semanas de la competencia alimentó las versiones sobre una posible salida temprana de Pachu Peña del reality de Telefe. Al ser consultado sobre si los shows comenzarían durante octubre, el actor respondió con ironía: “Sí, vos sabés que sí”.

El cronista advirtió que el viaje implicaría varias semanas fuera del país, aunque Pachu intentó restarle importancia al compromiso y aseguró entre risas: “No, cinco días, cinco días, en pocos días estamos corriendo de un lado para el otro”.

¿Pachu Peña será el primer eliminado de MasterChef Celebrity?

En las últimas horas, unas declaraciones de Pachu Peña sobre su agenda laboral despertaron rumores acerca de su continuidad en el reality y de una posible salida anticipada.

La conversación tomó todavía más fuerza cuando Pachu hizo referencia a la posibilidad de regresar al certamen mediante un repechaje. “Obviamente, porque puedo clasificar, la vuelta…”, deslizó el participante, dejando abierta la posibilidad de que su paso por el programa tenga una primera etapa breve.

A partir de esas declaraciones, Ángel de Brito relacionó la agenda teatral del humorista con una posible eliminación durante las primeras instancias de MasterChef Celebrity. De esta manera, el compromiso profesional en España aparece como una de las principales pistas detrás de las versiones sobre quién podría abandonar primero la competencia.

Por el momento, la eliminación de Pachu Peña surge como una versión vinculada con sus compromisos laborales y no como un anuncio oficial de Telefe. El reality recién comienza su recorrido y todavía resta conocer cómo se desarrollarán las primeras galas de eliminación y si el participante tendrá la posibilidad de continuar en el certamen o regresar mediante un eventual repechaje.