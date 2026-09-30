MasterChef Celebrity Argentina 2026: qué pasó en el programa de ayer martes 29 de septiembre

Este martes 29 de septiembre continuó la primera semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Doce participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco por primera vez, sabiendo que la mitad de ellos empezarán con el pie derecho, subiendo al balcón; mientras que la otra lo harán con el izquierdo, pasando a tener la vestimenta gris y exponiéndose a la gala de eliminación.

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¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Una docena de jugadores tuvieron su estreno absoluto este martes: Juli Poggio, Diego Ramos, Hernán Coronel, "Pachu" Peña, Sebastián Presta, Lizy Tagliani, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Marta Fort, Pablo Giralt, Rocío Robles y Grego Rosello. ¿La consigna de la velada? Usar tres ingredientes en particular para hacer un plato libre, aunque primero debían sustraer los mismos de un enorme bloque de hielo. Una vez que pudieron hacerlo, comenzaron a confeccionar cada uno su plato.

A diferencia de como suele ocurrir cuando los grupos de trabajo son muy grandes, cada uno fue por su cuenta. Además, tuvieron el honor de estrenar el mercado (para el cual tuvieron tres minutos). Una vez que transcurrió la hora, cada uno presentó su preparación, con resultados muy diferentes para las papilas del jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.

¿Quiénes subieron al balcón?

Los seis participantes que subieron al balcón ayer martes 29 de septiembre.

En primera medida, llamaron al frente a "Presta" y a Karina Mazzocco, para darles la buena noticia: que iban a permanecer con el delantal blanco. Luego le llegó el turno a Juli Poggio y Julieta Nair Calvo, al igual que Pablo Giralt. Finalmente, el último lugar fue ocupado por Hernán Coronel, dejando con la vestimenta gris a Grego Rosello y Marta Fort. Previamente lo habían obtenido Lizy Tagliani, Diego Ramos, Rocío Robles y "Pachu" Peña.