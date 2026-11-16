Quién se va de MasterChef Celebrity 2026: cuándo se conoce al nuevo eliminado

MasterChef Celebrity 2026 tendrá una nueva gala este lunes 16 de noviembre para definir quiénes deberán enfrentar el desafío de eliminación.

La competencia de MasterChef Celebrity 2026 atraviesa una semana decisiva y este lunes habrá una nueva gala para definir quiénes consiguen un lugar en el balcón y quiénes deberán enfrentar el desafío de eliminación. Con Campi ya en riesgo, crece la expectativa por conocer al próximo participante que podría abandonar el certamen de Telefe.

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MasterChef Celebrity 2026: qué pasa este lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre se llevará adelante una nueva gala de MasterChef Celebrity, en la que los participantes que tuvieron un desempeño más flojo durante la semana buscarán revertir su situación. El objetivo será conseguir uno de los lugares disponibles en el balcón, una posición que garantiza la continuidad en el certamen sin tener que participar de la prueba de eliminación.

La jornada será clave para terminar de definir quiénes integrarán el grupo que deberá enfrentarse al desafío más temido de la competencia. Cada preparación y cada decisión frente a las hornallas tendrán un peso importante, ya que un error podría complicar la permanencia de los famosos en el reality culinario.

Además, la gala de este lunes permitirá conocer cómo queda conformado el equipo que llegará a la instancia de eliminación, prevista para el día siguiente.

Quiénes están en riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity

Por el momento, el único participante que tiene confirmado su lugar en la próxima gala de eliminación es Campi. El humorista recibió el delantal negro durante la última emisión del domingo, luego de enfrentarse en un mano a mano con Nazareno Casero en la gala de beneficios y medallas.

El resultado dejó a Campi directamente comprometido de cara a la siguiente instancia del programa, mientras que el resto de los participantes todavía deberá atravesar la definición de este lunes para conocer su futuro inmediato.

La situación genera expectativa entre los seguidores de MasterChef Celebrity, especialmente porque todavía falta completar la lista de famosos que deberán demostrar sus habilidades culinarias para evitar abandonar la competencia.

La gala también será determinante para quienes buscan asegurarse un lugar en el balcón y conseguir una noche de tranquilidad antes de una de las pruebas más exigentes del reality.

Cuándo es la gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2026

Este martes 17 de noviembre se conocerá quién es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity 2026, tras una exigente prueba culinaria.

La próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity está prevista para este martes 17 de noviembre. Durante esa emisión, los participantes que no hayan conseguido subir al balcón deberán enfrentarse a un nuevo desafío culinario para convencer al jurado y conservar su lugar en el programa.

Como ocurre en cada instancia de eliminación, las preparaciones serán evaluadas por los especialistas, que tendrán la última palabra sobre quién continúa y quién debe despedirse de las cocinas más famosas de Telefe.

Con Campi como el primer participante confirmado en la zona de riesgo y los resultados de la gala de este lunes todavía pendientes, el panorama comenzará a definirse en las próximas horas.

Quién es el próximo eliminado de MasterChef Celebrity 2026

Hasta el momento, no está confirmado quién abandonará MasterChef Celebrity en la gala del martes 17 de noviembre. La identidad del próximo eliminado se conocerá una vez que finalice el desafío y el jurado comunique su decisión.

La definición dependerá tanto del desempeño de los participantes durante la prueba como de la evaluación de sus platos. Mientras tanto, la gala de este lunes será fundamental para determinar quiénes acompañarán a Campi en la instancia decisiva y cuáles serán los famosos que conseguirán una nueva oportunidad para seguir en carrera.