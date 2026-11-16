Este domingo 15 de noviembre continuó la séptima semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Nueve participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco durante la gala de beneficios, con dos recibiendo medallas; seis simplemente avanzando a la siguiente ronda y uno haciéndose con la vestimenta negra.

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¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Sebastián Presta, Campi, Elizabeth Vernaci, Grego Rosello, Nazareno Casero y Mike Amigorena fueron los cocineros de esta jornada, que tuvo como consigna realizar un pollo deshuezado relleno y con guarnición, pero con una vuelta de tuerca particular.

Previo a poner manos a la obra, los nueve jugadores pasaron adelante de todo, para observar nueve campanas encima de un largo mostrador, con diferentes ingredientes debajo de las mismas. El jurado las fue levantando una por una, explicándole a los competidores que debían memorizar qué es lo que había, ya que en el desarrollo de la prueba iban a ser llamados de forma aleatoria para escoger una y verse obligados a emplear en su preparación el elemento seleccionado.

¿Quiénes recibieron medallas?

Tras esta prueba, Germán Martitegui, Maru Botana y Julia Debicki (Pastelera y cocinera profesional que reemplazó a Damián Betular) se decantaron por Elizabeth Vernaci y Mike Amigorena para que tengan la medalla dorada y plateada respectivamente, por lo que gozarán de una importante ventaja en la cuarta semana de competición. Se trató de la segunda presea de oro para la conductora de forma consecutiva, así como la primera del actor.

¿Quién recibió el delantal negro?

Campi y Nazareno Casero tuvieron los dos peores platos de la jornada.

Por contraparte, como ocurre siempre en este tipo de veladas, el peor plato se quedó con el delantal negro que lo envía al domingo de eliminación. Los de desempeño menos eficaz fueron Campi y Nazareno Casero, pero los chefs decidieron que sea el primero de ellos quien obtenga la vestimenta que nadie desea, mientras el otro subió al balcón.