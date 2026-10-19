Quién se va hoy de MasterChef Celebrity 2026: el nuevo participante eliminado en Telefe del lunes 19 de octubre

MasterChef Celebrity 2026 tendrá su tercera gala de eliminación este lunes 19 de octubre, tras un cambio en la programación de Telefe.

La expectativa crece alrededor de la próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity, el reality de cocina conducido por Wanda Nara en Telefe. Tras un cambio inesperado en la programación, los seguidores deberán esperar para conocer quién abandona la competencia, mientras un comentario sobre Morena Beltrán alimenta las especulaciones.

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Quién es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity este lunes 19 de octubre

La tercera gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2026 se realizará este lunes 19 de octubre , después de la modificación de la grilla de Telefe . La prueba culinaria será decisiva para los concursantes que deban demostrar sus habilidades frente al jurado.

se realizará este , después de la modificación de la grilla de . La prueba culinaria será decisiva para los concursantes que deban demostrar sus habilidades frente al jurado. Mientras crecen las versiones sobre Morena Beltrán, la identidad del próximo eliminado permanece sin confirmación oficial. El resultado de la emisión permitirá despejar las dudas y conocer qué participante deberá abandonar la competencia conducida por Wanda Nara.

MasterChef Celebrity 2026: cuándo es la gala de eliminación en Telefe

Telefe decidió modificar la programación de MasterChef Celebrity y trasladar la tercera gala de eliminación al lunes 19 de octubre de 2026. El cambio sorprendió a los seguidores del certamen, que esperaban conocer durante el fin de semana el nombre del próximo participante en abandonar las cocinas.

La modificación respondió a una cuestión de programación deportiva. La señal priorizó la transmisión del partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, que ocupó el espacio previsto para el reality gastronómico.

De esta manera, la definición quedó reprogramada para este lunes, cuando los participantes deberán enfrentarse a un nuevo desafío culinario que determinará quién continúa en carrera y quién se despide del certamen.

Hasta el momento, no hay una confirmación oficial sobre la identidad del próximo eliminado. Por eso, las versiones que circulan en torno a algunos concursantes deben tomarse con cautela hasta que se conozca el resultado de la gala.

MasterChef Celebrity 2026 tendrá su tercera gala de eliminación este lunes 19 de octubre, tras un cambio en la programación de Telefe.

Morena Beltrán, en el centro de los rumores de eliminación de MasterChef Celebrity

Uno de los episodios que despertó sospechas sobre la continuidad de los participantes tuvo como protagonista a Morena Beltrán. Un comentario de Sebastián "Pollo" Vignolo durante una conversación sobre las habilidades culinarias de los concursantes generó especulaciones entre los seguidores del programa.

El intercambio comenzó cuando Oscar Ruggeri se dirigió a la periodista con una pregunta sobre su participación en las pruebas de cocina. “Vos no vas a hablar… ¿Qué estás cocinando, vos? ¿O te echaron?”, le consultó.

La respuesta de Vignolo llamó la atención de quienes seguían la conversación. “Quedó afuera, quedó afuera”, afirmó el conductor, una frase que alimentó las versiones sobre una posible eliminación de Beltrán.

Sin embargo, el comentario no constituye una confirmación del resultado de la competencia. La reacción de la periodista y las aclaraciones posteriores dejaron abierta la incógnita sobre lo ocurrido durante las grabaciones.

Qué respondió Morena Beltrán tras el comentario del Pollo Vignolo

Morena Beltrán quedó en el centro de los rumores luego de que el Pollo Vignolo afirmara que había quedado afuera de MasterChef Celebrity.

Ante la afirmación del conductor, Beltrán reaccionó con desconcierto y negó lo dicho entre risas. La situación continuó cuando Vignolo intentó aclarar sus palabras y preguntó: “¿No, todavía no se sabe?”.

Luego, agregó: “Ah… ¿estás peleándola?”. La periodista respondió: “Sí, se pelea, se pelea”, sin aportar detalles que permitieran determinar si había superado el desafío o si su continuidad estaba comprometida.

El intercambio rápidamente se convirtió en motivo de debate entre los seguidores de MasterChef Celebrity. La frase inicial de Vignolo fue interpretada como una posible pista sobre el resultado de la gala, aunque también pudo tratarse de un comentario confuso dentro de la conversación.

Por el momento, no hay elementos suficientes para asegurar que Beltrán sea la participante eliminada. La resolución deberá conocerse con el desarrollo de la gala correspondiente.