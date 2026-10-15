Se filtró quién es el tercer participante eliminado de MasterChef Celebrity 2026

Aunque la frase alimentó las especulaciones, todavía no hay una confirmación oficial sobre el futuro de la participante.

Un comentario inesperado en televisión encendió las alarmas entre los seguidores de MasterChef Celebrity y abrió interrogantes sobre la continuidad de una de las figuras del reality de Telefe. Un blooper de Sebastián “Pollo” Vignolo durante un programa deportivo dejó entrever una posible eliminación, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el resultado.

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Quién sería el tercer eliminado de MasterChef Celebrity 2026

La periodista deportiva Morena Beltrán quedó en el centro de las especulaciones después de un intercambio en vivo con Sebastián “Pollo” Vignolo, conductor de Fútbol 90, el ciclo de ESPN. Una frase pronunciada durante la emisión despertó sospechas sobre el futuro de la participante en el certamen gastronómico conducido por Wanda Nara.

Todo comenzó cuando Oscar Ruggeri le preguntó a Beltrán por su desempeño en la competencia culinaria. En medio de la conversación, el exfutbolista quiso saber si seguía participando o si ya había quedado afuera. La intervención de Vignolo sorprendió a todos y convirtió una charla distendida en un posible anticipo de lo que sucederá en las próximas galas.

“Quedó afuera, quedó afuera”, lanzó el periodista deportivo, sin advertir inicialmente las repercusiones que podía tener su comentario. Morena reaccionó con desconcierto y negó con la cabeza frente a las cámaras, mientras intentaba continuar con la conversación sin revelar información sobre las grabaciones del reality.

El blooper del Pollo Vignolo que involucró a Morena Beltrán

Al darse cuenta de lo que había dicho, Vignolo intentó corregirse y preguntó: “¿No, todavía no se sabe?”. La reacción de Beltrán, entre risas y sorpresa, alimentó todavía más las dudas sobre si el conductor había anticipado accidentalmente una eliminación.

Para salir del momento incómodo, el periodista volvió a consultarle si todavía estaba compitiendo por su lugar en el programa. “Ah... ¿estás peleándola?”, preguntó. La respuesta de la periodista fue breve y mantuvo el misterio: “Sí, se pelea, se pelea”.

El fragmento no tardó en circular por las redes sociales, donde los seguidores de MasterChef Celebrity comenzaron a analizar cada palabra del intercambio. Para muchos, la primera frase de Vignolo podría haber sido un adelanto involuntario del resultado de una gala grabada con anticipación.

Sin embargo, la reacción de los protagonistas no alcanza para confirmar que Morena haya sido eliminada. La periodista tiene compromisos de confidencialidad vinculados con su participación en el ciclo, por lo que no puede anticipar públicamente lo ocurrido durante las grabaciones.

Morena Beltrán quedó en el centro de los rumores sobre la tercera eliminación de MasterChef Celebrity 2026 tras un comentario inesperado del Pollo Vignolo.

Quiénes fueron los primeros eliminados de MasterChef Celebrity 2026

Las especulaciones sobre la salida de Morena Beltrán se suman a otras filtraciones que circularon desde el comienzo de la competencia. Entre los nombres que trascendieron aparecen Pachu Peña y Paula Trapani, cuyas salidas fueron mencionadas públicamente.

En el caso de Peña, el propio participante habría dejado trascender su eliminación durante un móvil televisivo. Por su parte, la salida de Trapani fue confirmada por Ángel de Brito, según la información difundida sobre el desarrollo del certamen.

Estos antecedentes aumentaron la atención sobre cualquier declaración que pueda revelar detalles de las grabaciones. Como el programa no se transmite en vivo, los resultados de las pruebas y las eliminaciones pueden conocerse antes de su emisión si alguno de los involucrados los menciona públicamente.

Cuándo se sabrá si Morena Beltrán quedó eliminada de MasterChef Celebrity

Por ahora, el supuesto adiós de Morena Beltrán sigue siendo una versión surgida de un comentario televisivo y no un resultado confirmado oficialmente por Telefe. La respuesta definitiva dependerá de la emisión de las próximas galas, en las que se verá cómo continúa su participación.

Mientras tanto, el blooper de Vignolo mantiene en vilo a los fanáticos del reality. La posibilidad de que el conductor haya revelado un dato antes de tiempo convirtió un intercambio casual en una de las principales incógnitas alrededor de MasterChef Celebrity 2026.