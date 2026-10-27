Quién se va hoy de MasterChef Celebrity 2026: el nuevo participante eliminado en Telefe

MasterChef Celebrity 2026: Telefe reprogramó la gala de eliminación para este martes 27 de octubre, luego de modificar su grilla televisiva.

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2026 sufrió un cambio de fecha que modificó los planes de la televisión argentina. Con varios famosos en riesgo, Telefe reorganizó su programación y trasladó la definición al martes 27 de octubre. La expectativa crece ante una nueva salida del reality culinario.

{{{htmlAmp}}}

MasterChef Celebrity 2026: cuándo es la gala de eliminación en Telefe

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity estaba prevista originalmente para el domingo 25 de octubre. Sin embargo, un cambio en la programación de Telefe obligó a modificar el calendario del ciclo y postergar la instancia decisiva hasta el martes 27 de octubre, durante el horario nocturno.

La decisión estuvo vinculada con la transmisión del partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, que alteró la distribución habitual de los contenidos en la pantalla del canal. El encuentro futbolístico, disputado el jueves anterior, ocupó una franja central de la programación y provocó el desplazamiento de uno de los episodios que estaban previstos.

De esta manera, la definición sobre el futuro de los participantes en riesgo quedó reprogramada para este martes. La modificación generó expectativa entre los seguidores del programa, que aguardan conocer quién deberá abandonar la competencia en una de las instancias más importantes del certamen.

Quién se va hoy de MasterChef Celebrity: los famosos en riesgo

La gala del lunes 26 de octubre dejó una lista de once participantes nominados que deberán afrontar la instancia decisiva . Entre los nombres que quedaron en riesgo aparecen figuras del espectáculo, la música, el periodismo y las redes sociales.

. Entre los nombres que quedaron en riesgo aparecen figuras del espectáculo, la música, el periodismo y las redes sociales. Los participantes nominados son la China Ansa, Luck Ra, Alejandro Lerner, Pablo Giralt, Marta Fort, Juli Poggio, Luciana Geuna, Grego Rosello, La Negra Vernaci, Sebastián Presta y Mike Amigorena.

La diversidad de perfiles convierte a esta instancia en una de las más convocantes de la temporada. Cada uno de los concursantes deberá demostrar sus habilidades en la cocina para continuar en carrera y evitar convertirse en el próximo eliminado del reality de Telefe.

La competencia combina el desempeño gastronómico con la presión de las pruebas y las devoluciones del jurado, factores que pueden resultar determinantes a la hora de definir quién sigue y quién queda fuera del programa.

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity se emitirá este martes por Telefe y definirá quién será el próximo famoso en abandonar la competencia gastronómica.

A qué hora se puede ver MasterChef Celebrity este martes 27 de octubre

Según la programación informada por Telefe, la gala de eliminación de MasterChef Celebrity se emitirá este martes 27 de octubre en el horario nocturno. El cambio responde a la reorganización de la grilla televisiva tras la transmisión deportiva que alteró el calendario original.

La emisión será clave para conocer el desenlace de la prueba y determinar cuál de los once nominados deberá despedirse de la competencia. La expectativa está puesta tanto en los resultados de los desafíos culinarios como en las decisiones del jurado, que tendrá la responsabilidad de evaluar los platos presentados.

Cómo sigue la competencia en MasterChef Celebrity 2026

La eliminación marcará un nuevo paso en el desarrollo de MasterChef Celebrity 2026, un formato que reúne a personalidades de distintos ámbitos en una competencia gastronómica. A medida que avanzan las emisiones, cada desafío adquiere mayor importancia y los errores pueden tener consecuencias directas sobre la continuidad de los famosos.

Con once participantes en riesgo y una gala reprogramada, la definición de este martes concentrará la atención de los seguidores del ciclo. El resultado permitirá conocer quién continúa en carrera y quién se convierte en el nuevo eliminado de Telefe.