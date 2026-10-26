Qué pasó con la gala de MasterChef Celebrity del domingo 25 de octubre 2026: la decisión de Telefe

MasterChef Celebrity cambió su cronograma en Telefe y la gala de eliminación se reprogramó para el martes 27 de octubre.

La programación de Telefe tuvo modificaciones durante el fin de semana y generó dudas entre los seguidores de MasterChef Celebrity sobre la emisión de la gala de eliminación. El reality de cocina modificó su cronograma habitual por un compromiso deportivo que alteró la grilla del canal y obligó a reordenar los episodios.

{{{htmlAmp}}}

Por qué no hubo gala de eliminación de MasterChef Celebrity el domingo 25 de octubre

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity no se emitió el domingo 25 de octubre, como suele ocurrir habitualmente. La decisión de Telefe respondió a un cambio previo en la programación, provocado por la transmisión del partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores.

El encuentro futbolístico, disputado el jueves anterior, ocupó la franja central de la pantalla del canal y desplazó uno de los episodios previstos del reality. Como consecuencia, la secuencia habitual de emisiones debió reorganizarse y la esperada definición sobre los participantes en riesgo pasó a otra fecha.

El cambio no significó la suspensión de la competencia, sino una modificación puntual del calendario. De esta manera, los seguidores del programa deberán esperar hasta la nueva fecha anunciada para conocer quién abandona las cocinas más famosas de la televisión argentina.

Cuándo es la próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Según la programación informada por Telefe, la gala de eliminación de MasterChef Celebrity fue trasladada al martes 27 de octubre, en el horario nocturno.

En tanto, el lunes 26 se mantiene una emisión regular del ciclo, prevista para las 22.15. Durante ese episodio se conocerá qué participantes quedarán más comprometidos de cara a la siguiente instancia de la competencia y deberán enfrentarse al desafío decisivo.

El reordenamiento establece así dos emisiones consecutivas con objetivos diferentes: primero, una nueva jornada de cocina y evaluación, y luego la gala en la que uno de los concursantes podría despedirse del certamen.

La modificación de la grilla se produjo después de que el fútbol ocupara un espacio relevante dentro de la programación de Telefe. La estrategia del canal fue ajustar las fechas sin alterar el desarrollo general del reality.

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity

Antes de la gala reprogramada, la última participante en abandonar MasterChef Celebrity fue Morena Beltrán. La periodista deportiva quedó fuera del certamen luego de una jornada en la que el jurado evaluó las preparaciones de los concursantes y determinó que su plato era el menos convincente de la instancia.

Con la competencia cada vez más exigente, los participantes deberán demostrar sus habilidades culinarias para evitar quedar fuera del programa.

La dinámica del reality combina desafíos individuales, devoluciones del jurado y decisiones que pueden cambiar el rumbo de cada concursante. Por eso, cada nueva gala representa una oportunidad para mejorar, pero también un riesgo para quienes no logran cumplir con las expectativas.

Qué participantes quedaron en riesgo en MasterChef Celebrity

Mike Amigorena recibió el delantal negro tras enfrentarse a Diego Ramos y quedó en riesgo de eliminación en el reality de cocina

Uno de los nombres confirmados para la instancia de mayor tensión es Mike Amigorena, quien recibió el delantal negro el domingo 25 de octubre tras un enfrentamiento mano a mano con Diego Ramos.

Ese resultado lo dejó comprometido de cara a la próxima gala de eliminación, aunque todavía resta conocer cómo se completará el grupo de participantes en riesgo después de la emisión del lunes.

Con la definición prevista para el martes 27, MasterChef Celebrity retomará su secuencia de competencia tras el cambio de programación. La expectativa estará puesta en los platos que presenten los famosos, las devoluciones del jurado y el nombre del próximo eliminado del reality de Telefe.