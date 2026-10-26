Este domingo 25 de octubre continuó la cuarta semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Diez participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco durante la gala de beneficios, sabiendo que nueve de ellos avanzarían a la siguiente instancia, con dos recibiendo medallas y uno haciéndose con la vestimenta negra.

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¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Diego Ramos, Julieta Nair Calvo, Mike Amigorena, Nazareno Casero, Edith Hermida, Rocío Robles, Pablo Migliore, Hernán Coronel, Lizy Tagliani y Karina Mazzocco fueron los cocineros de esta jornada, que estuvo ambientada en la gastronomía paraguaya, la cual está sumamente presente en nuestro país y comprende platos de tipo.

Al azar, cada uno tomó un papelito durante una presentación de música y baile tradicional, en el cual figuraba la preparación que debían realizar. Diego Ramos, Julieta Nair Calvo, Mike Amigorena, Pablo Migliore y Hernán Coronel tuvieron el puretón; mientras que Nazareno Casero, Edith Hermida, Rocío Robles, Karina Mazzocco y Lizy Tagliani tuvieron como consigna hacer vorí vorí.

¿Quiénes recibieron medallas?

Tras esta prueba, Damián Betular; Germán Martitegui y Maru Botana se decantaron por Hernán Coroenl y Karina Mazzocco para que tengan la medalla dorada y plateada respectivamente, por lo que gozarán de una importante ventaja en la cuarta semana de competición. Cabe destacar que es la segunda que obtiene Mala Fama, aunque es la primera de ese "metal".

¿Quién recibió el delantal negro?

Mike Amigorena y Diego Ramos fueron los peores platos del domingo 25 de octubre.

Por contraparte, como ocurre siempre en este tipo de veladas, el peor plato se quedó con el delantal negro que lo envía al domingo de eliminación. Los de desempeño menos eficaz fueron Mike Amigorena y Diego Ramos, pero los chefs decidieron que sea el primero de ellos quien obtenga la vestimenta que nadie desea, mientras el otro subió al balcón.