Quién se va de Gran Hermano el lunes 7 de septiembre 2026, según las encuestas

Gran Hermano atraviesa la última etapa de la competencia con una nueva gala de eliminación que definirá quiénes siguen en carrera.

La recta final de Gran Hermano entra en una etapa decisiva con una nueva gala de eliminación. A pocos días de conocer quiénes continuarán en competencia, el público vuelve a tener un papel central en la definición. Las encuestas en redes sociales ya anticipan una tendencia sobre la próxima participante que podría abandonar la casa.

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Gran Hermano: cómo será la votación hasta la final

La dinámica de Gran Hermano cambió en esta instancia definitiva de la competencia. La placa pasó a ser positiva, por lo que los votos del público tienen como objetivo elegir a las participantes que quieren que continúen y, finalmente, se conviertan en la gran ganadora de la temporada.

De esta manera, quienes reciban mayor respaldo tendrán más posibilidades de avanzar hacia las últimas instancias del reality. La modalidad se mantendrá hasta el cierre de la competencia, cuando se conozca quién obtiene el mayor apoyo para quedarse con el título.

Además, las galas tendrán una frecuencia especial durante la recta final. "Vamos a tener gala los lunes y los miércoles, de acá hasta la final. Es una carrera de acá hasta la final de votos positivos. Placa positiva final, como fue el año pasado", se anunció al explicar el nuevo funcionamiento del programa.

Quiénes integran la placa de Gran Hermano

En esta etapa de la competencia, las participantes que todavía permanecen en carrera buscan reunir la mayor cantidad de votos posibles para asegurarse un lugar entre las finalistas.

Los sondeos realizados en redes sociales permiten conocer, aunque de manera extraoficial, cómo se distribuye el apoyo de los seguidores del reality. Una de las cuentas que suele realizar este tipo de mediciones es GH Encuestas, que publicó resultados parciales a través de X.

La encuesta toma como referencia los votos positivos y establece un ranking entre las cinco participantes que continúan en la definición.

Gran Hermano: qué dicen las encuestas sobre la próxima eliminada

Según los resultados parciales difundidos por GH Encuestas en X, Yipio encabeza el sondeo con el 53,8% de los votos positivos. En segundo lugar aparece Sol, con el 23,7%, mientras que Charlotte reúne el 16,4% del apoyo.

Más abajo se ubican Luana, con el 3,8%, y Zilli, que registra apenas el 2,3%. La diferencia entre las primeras posiciones y las últimas es considerable, aunque los resultados de este tipo de encuestas no representan necesariamente el resultado oficial de la gala.

Con este escenario, Zilli aparece como la principal candidata a abandonar la casa, ya que es quien reúne el menor porcentaje de apoyo entre las cinco participantes que forman parte del sondeo.

Según los resultados parciales de GH Encuestas, Zilli es quien reúne el menor porcentaje de votos positivos y aparece como la principal candidata a dejar el reality.

Cuándo se define quién se va de Gran Hermano

La definición tendrá lugar el lunes 7 de septiembre de 2026, durante una nueva gala de Gran Hermano. Allí se conocerá cuál de las participantes queda fuera de la competencia y cuáles consiguen avanzar a la instancia final.

Después de esta eliminación, quedarán cuatro finalistas en carrera. La votación positiva continuará siendo determinante para definir quién consigue el respaldo suficiente del público y se acerca al gran desenlace de la temporada.

Por el momento, las encuestas ubican a Zilli en el último lugar, aunque la tendencia podría modificarse antes de la gala. El resultado oficial será el que determine finalmente quién deja la casa y quiénes logran convertirse en las cuatro finalistas de Gran Hermano.