Quién se va de Gran Hermano el lunes 17 de agosto 2026, según las encuestas

La nominación de la semana 25 de Gran Hermano Generación Dorada dejó una placa de siete participantes

La semana 25 de Gran Hermano Generación Dorada quedó marcada por una nominación inédita y una placa de siete participantes. Con una modalidad especial que también involucró a los exparticipantes que regresaron como visitas, la definición del lunes 17 de agosto genera expectativa entre los seguidores del reality.

Gran Hermano: quiénes quedaron nominadas esta semana

La ceremonia de nominación modificó la dinámica habitual de la casa, ya que las nueve jugadoras activas compartieron la instancia con las visitas que ingresaron para acompañarlas y jugar en duplas.

Las participantes otorgaron 2 puntos durante la nominación, mientras que las visitas tuvieron 1 punto para repartir. Además, se mantuvieron vigentes las condiciones especiales correspondientes a quienes habían realizado la nominación espontánea o contaban con beneficios.

De esta manera, la placa definitiva de esta semana quedó integrada por:

Sol Abraham

Tamara Paganini

Alejandra Majluf

Charlotte Caniggia

Luana Fernández

Yipio Pintos

Yanina Zilli

La nominación de la semana 25 de Gran Hermano Generación Dorada dejó una placa de siete participantes

La particularidad de esta eliminación es que ninguna participante abandonará la casa de manera individual. La jugadora que resulte eliminada el lunes 17 de agosto también se llevará consigo a su visita, por lo que la definición será en dupla.

Quién se va de Gran Hermano según las encuestas

Alejandra Majluf quedó entre las participantes con menor intención de voto positivo en las primeras encuestas y aparece como una de las principales candidatas a dejar la casa.

Los primeros sondeos permiten anticipar quién podría quedar fuera de Gran Hermano el lunes 17 de agosto . De acuerdo con GH Encuestas, perfil de X dedicado a relevar la intención de voto de los seguidores del programa, Alejandra Majluf aparece como la participante con mayores posibilidades de ser eliminada.

el . De acuerdo con GH Encuestas, perfil de X dedicado a relevar la intención de voto de los seguidores del programa, Alejandra Majluf aparece como la participante con mayores posibilidades de ser eliminada. Majluf registra apenas un 1% de votos positivos en el sondeo, el porcentaje más bajo entre las participantes mencionadas. Detrás aparece Yanina Zilli, con un 1,9%, por lo que ambas concentran actualmente la mayor preocupación de cara a la gala.

La tendencia, sin embargo, todavía puede cambiar antes del cierre de la votación. Al tratarse de un sistema positivo, un aumento de apoyo a cualquiera de las nominadas podría modificar el orden de la placa y alterar el resultado final.

Por el momento, Alejandra Majluf sería quien se iría de Gran Hermano el lunes 17 de agosto según las encuestas, aunque la eliminación oficial quedará definida por los votos del público durante la gala.

Santiago del Moro en Gran Hermano.

Cómo será la votación de Gran Hermano el lunes 17 de agosto

A diferencia de otras semanas, el público no deberá votar para determinar quién abandona la competencia. La placa correspondiente a Generación Dorada utiliza un sistema de voto positivo, mediante el cual los espectadores eligen a la participante que desean que continúe en el reality.

La votación permanecerá abierta hasta el domingo 16 de agosto. Por este motivo, los porcentajes pueden modificarse antes de la gala de eliminación y la tendencia que muestran las encuestas no representa necesariamente el resultado oficial.

La incorporación de las visitas también convirtió a esta nominación en una de las más particulares de la temporada. Su participación tuvo impacto directo en la conformación de la placa y dejó expuestas nuevas alianzas dentro de la casa.