Quién se va de Gran Hermano hoy miércoles 2 de septiembre 2026, según las encuestas

La nueva placa positiva de Gran Hermano obliga al público a votar por las participantes que quiere que continúen en la casa.

Este miércoles 2 de septiembre, Gran Hermano tendrá una nueva gala de eliminación en Telefe. Las seis participantes que continúan en competencia afrontan una definición inédita, con una placa positiva en la que el público debe elegir a sus favoritas. Dos encuestas muestran resultados muy diferentes de cara a la gala.

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Gran Hermano: cómo será la eliminación de este miércoles

En esta instancia, el público deberá emitir votos positivos para apoyar a las participantes que quiere que continúen dentro de la casa. Por ese motivo, quien reúna el menor porcentaje de respaldo será la próxima eliminada.

La dinámica tendrá continuidad durante las siguientes semanas, ya que el objetivo es reducir progresivamente el grupo hasta llegar a la definición. Además, Del Moro confirmó que habrá dos galas de eliminación por semana: lunes y miércoles.

Quién se va de Gran Hermano según la encuesta de Fefe Bongiorno

Una de las mediciones que comenzó a circular antes de la gala fue realizada por Fefe Bongiorno, a través de su cuenta de X. La encuesta superó los 15.000 votos y permitió conocer el nivel de apoyo que tendría cada una de las seis finalistas.

Los resultados fueron:

Mariela Prieto: 28%

Luana Fernández: 33%

Yisela Yipio Pintos: 35%

Charlotte Caniggia: 42%

Yanina Zilli: 56%

Sol Abraham: 66%

De acuerdo con este sondeo, Mariela Prieto sería la participante con más posibilidades de abandonar Gran Hermano este miércoles, debido a que aparece última en la medición con apenas el 28% de los votos positivos.

Sin embargo, otra encuesta muestra un escenario completamente distinto y coloca a Yipio en el primer lugar.

La encuesta de GH Encuestas cambia el panorama

La cuenta GH Encuestas publicó otra medición sobre la placa positiva y los resultados presentan una diferencia considerable respecto del sondeo de Bongiorno.

"POR AHORA", indicó la cuenta al compartir los porcentajes, que ubican a Yipio ampliamente por encima del resto de las participantes:

Yipio: 67,9%

Charlotte: 20,6%

Sol: 6,2%

Luana: 4,0%

Zilli: 1,1%

Mariela: 0,2%

En esta encuesta, Mariela Prieto vuelve a ocupar el último lugar, pero con una diferencia todavía más marcada. La participante registra apenas el 0,2% de los votos positivos, mientras que Yipio lidera con el 67,9%.

Los números también dejan a Zilli y Luana entre las participantes con menor respaldo, aunque todavía bastante por encima de Mariela.

El sondeo de GH Encuestas también ubica a Mariela Prieto última, aunque con apenas el 0,2% de los votos.

Quién sería la nueva eliminada de Gran Hermano hoy

Al comparar ambas encuestas, Mariela Prieto aparece como la principal candidata a quedar eliminada de Gran Hermano. Tanto el sondeo de Fefe Bongiorno como el de GH Encuestas la ubican en el último lugar entre las seis participantes.

La diferencia está en la magnitud del resultado: mientras una medición le otorga el 28%, la otra apenas registra un 0,2%. En ambos casos, sin embargo, queda por debajo de sus compañeras.

La definición oficial se conocerá durante la gala de este miércoles 2 de septiembre. La participante que consiga menos votos positivos deberá abandonar la casa junto con el exhermanito que la acompaña, ya que los invitados también deberán retirarse si queda eliminada la jugadora con la que ingresaron.

La nueva modalidad de Gran Hermano promete una competencia cada vez más intensa, con dos eliminaciones semanales y el público como único responsable de definir quiénes avanzan hacia la final.