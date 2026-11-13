Quién es el participante de MasterChef Celebrity que acusó a los jurados de "ayudas" en el reality de Telefe

La actriz señaló a Grego Rossello y Marta Fort como dos de los participantes que, según su percepción, recibirían ayudas durante las pruebas de cocina.

La polémica volvió a instalarse en MasterChef Celebrity después de la eliminación de una de sus participantes. Durante una entrevista en streaming, una reconocida actriz cuestionó los criterios del jurado y habló de supuestos favoritismos dentro de la competencia. Además, reveló quiénes serían los famosos que reciben un trato diferente.

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Quién es la exparticipante de MasterChef Celebrity que cuestionó al jurado

La protagonista de las declaraciones fue Julieta Nair Calvo, quien quedó eliminada de la competencia de Telefe y decidió contar algunos detalles de su experiencia en el programa. En una charla con Yanina Latorre para el streaming En boca de todos, la actriz se refirió al desempeño de los jurados y manifestó sus sospechas sobre ciertas decisiones que se toman durante los desafíos.

La conversación tomó un giro inesperado cuando la conductora le preguntó si había notado diferencias en el trato hacia los famosos que todavía siguen en carrera. Calvo respondió afirmativamente y aseguró que algunos participantes tendrían ventajas durante las pruebas de cocina.

Al momento de mencionar nombres, no dudó en señalar a Grego Rossello y Marta Fort como dos de los concursantes que, según su percepción, habrían recibido determinadas ayudas.

Qué dijo Julieta Nair Calvo sobre las ayudas de los jurados de MasterChef Celebrity

La actriz explicó que, desde su punto de vista, las intervenciones de los especialistas no serían iguales para todos los competidores. En ese sentido, cuestionó que algunos reciban indicaciones o asistencia durante las preparaciones, mientras que otros deben resolver los desafíos con menos acompañamiento.

"Siento que ayudan a los que menos saben y también a los que ellos consideran que rinden para el show", expresó durante la entrevista.

Las declaraciones generaron repercusiones porque pusieron el foco sobre el jurado de MasterChef Celebrity, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. Si bien Calvo no presentó pruebas de un favoritismo deliberado, sus palabras instalaron interrogantes sobre la dinámica del certamen y los criterios que se utilizan para evaluar a los participantes.

Por qué le dicen "mosquita muerta" a Julieta Nair Calvo

Otro de los momentos más comentados de la entrevista surgió cuando Yanina Latorre le reveló el supuesto apodo que algunos compañeros le habrían puesto dentro del reality: "mosquita muerta".

Según explicó la conductora, el sobrenombre estaría relacionado con una actitud que la actriz habría repetido antes de cada desafío. Al parecer, Calvo solía manifestar que no había estudiado o que tenía pocos conocimientos de cocina, pero después sorprendía con preparaciones destacadas.

"Dicen que llegabas todos los días diciendo: 'No estudié, no sé nada, no sé qué' y al final... platazos", comentó Latorre. La actriz rechazó esa descripción y respondió: "Yo no soy esa". Incluso, deslizó que otra participante tendría una actitud similar, aunque no profundizó sobre su identidad.

Julieta Nair Calvo rompió el silencio tras su eliminación de MasterChef Celebrity y cuestionó los criterios del jurado durante una entrevista con Yanina Latorre.

El posible ganador de MasterChef Celebrity que anticipó Julieta Nair Calvo

Durante la charla también surgieron versiones sobre supuestos acercamientos entre dos participantes del programa. Calvo reconoció que había escuchado comentarios sobre posibles besos entre dos hombres, aunque aclaró que no había presenciado ninguna situación.

"A mí me dijeron que eran dos hombres", contó. Ante la consulta de Latorre sobre si había visto algo, precisó: "No, yo no los vi, pero me lo dijo alguien en quien yo confío".

Por último, la actriz se animó a anticipar quién podría quedarse con el título de campeón de esta edición. Su elegido fue Mala Fama, sobre quien manifestó tener grandes expectativas dentro de la competencia.

Además, mencionó a Grego Rossello como un posible próximo eliminado, en una respuesta que tuvo un tono más cercano a un deseo personal que a una predicción concreta. De esta manera, la exparticipante dejó varias declaraciones que volvieron a poner a MasterChef Celebrity en el centro de la conversación sobre el reality de Telefe.