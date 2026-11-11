La picante propuesta de Wanda Nara a un participante de MasterChef: “¿Querés un minuto conmigo?”

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena en MasterChef Celebrity, aunque esta vez no fue por una devolución ni por una polémica. La conductora protagonizó un divertido intercambio con uno de los participantes que, en plena prueba, parecía haber tirado la toalla.

{{{htmlAmp}}}

Todo ocurrió en la última emisión del certamen culinario, durante una jornada que no fue sencilla para varios de los famosos. Al recorrer las estaciones para ver cómo avanzaban los platos, Wanda se encontró con un panorama muy distinto al del resto de la cocina. Mientras sus compañeros corrían contra el reloj, en uno de los puestos reinaba una calma llamativa.

Wanda Nara incomodó a Nazareno Casero.

Una torta que se fue de las manos

El participante en cuestión era Nazareno Casero, que había tenido serias complicaciones con su torta Rogel, un postre que exige paciencia y precisión capa por capa. El actor no logró terminarla a tiempo y, a esa altura, ya se había resignado.

Cuando la conductora se acercó para preguntarle qué había pasado, él admitió sin vueltas su derrota. “No, ya está, si las cosas se te van de las manos es preferible ir tranquilo, si total ya está. Tengo mis pocas capas. Hoy es un día para el olvido”, explicó.

La frase que encendió el estudio

Lejos de dejarlo solo con su frustración, Wanda decidió darle una mano. “¿Querés un minuto conmigo, Nazareno?”, le preguntó, ofreciéndole su ayuda para intentar salvar la preparación.

La propuesta no pasó inadvertida para el actor, que respondió con picardía. “Bueno, un minuto con Wanda, no es lo que uno esperaría. Pero es un minuto con Wanda. Ojo”, lanzó, en un ida y vuelta que le dio un toque de humor a una noche complicada. La ocurrencia rápidamente descomprimió la tensión que se vivía en la cocina.

La conductora insistió y le preguntó si tenía algo en el horno, pero la respuesta fue negativa. Nazareno ya había tomado una decisión y no pensaba cambiarla, aun sabiendo que el riesgo de quedar comprometido en la competencia era alto.

“No, ya está. Prefiero perder este tiempo charlando con vos. Prefiero entregar nada antes de entregar esto. Total, lo que me puede pasar es ir al delantal negro”, cerró el actor, convencido de su postura. Así, la torta Rogel quedó en el olvido, pero ese minuto con Wanda difícilmente se borre de la memoria de los televidentes.