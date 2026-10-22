Wanda Nara rompió el silencio y habló sobre las críticas de su película: "Siento que..."

La mediática Wanda Nara debutó como protagonista en la pantalla grande con la película ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny que llegó a los cines el 22 de octubre. Sin embargo, su desempeño actoral generó algunas críticas y la mediática se refirió a las repercusiones que tuvo su trabajo en el film.

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En ese contexto, la conductora explicó de qué manera recibe los comentarios sobre su actuación y aseguró que presta mucha atención a las opiniones de quienes vieron la película: “Me gusta y lo acepto. Yo pregunto qué periodistas vinieron a ver la película y busco el comentario de ese lado. Siento que la voz de ustedes a veces es la más objetiva, la más dura, pero la que a mí más me ayuda a crecer”.

Wanda Nara en ¿Querés ser mi hijo?

Esta comedia romántica está protagonizada, además, por Agustín Bernasconi, acompañados por un elenco de reparto que incluye a Charo López y Jean Pierre Noher. El rodaje y la postproducción de la película, dirigida por Hernán Guerschuny, se llevaron a cabo principalmente en Montevideo, Uruguay.

Wanda Nara interpreta a Lucía en ¿Querés ser mi hijo?

En la historia, Wanda interpreta a Lucía, una mujer de 40 años que intenta reconstruir su vida después de descubrir que su marido le fue infiel y quedarse sin trabajo. Ante la necesidad de conseguir un puesto laboral específico, inventa que tiene un hijo y convence a su vecino Javier, de 23 años, de hacerse pasar por él.

A partir de esa mentira, ambos quedan envueltos en una serie de situaciones confusas y divertidas que complican cada vez más la farsa. En medio de esos enredos, también comienza a surgir una atracción amorosa entre los protagonistas.

Por otra parte, el proyecto inició su rodaje a finales de abril de 2026 utilizando a la ciudad de Montevideo, Uruguay, como su locación principal. La película es el resultado de una gran alianza industrial que une el trabajo de destacadas productoras de la región como Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez, IP4 y Telefe Studios.