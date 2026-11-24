Roberto Moldavsky y Micaela Cher están juntos desde 2020 y construyeron una relación lejos de la exposición mediática.

El humorista Roberto Moldavsky atraviesa una etapa de plenitud tanto en lo profesional como en lo personal. Desde hace varios años mantiene una relación sentimental que logró consolidarse lejos de los grandes flashes mediáticos. Su historia de amor tiene una particularidad: comenzó con una situación tan inesperada como curiosa.

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Quién es Micaela, la pareja de Roberto Moldavsky

La pareja de Roberto Moldavsky es Micaela Cher, con quien está en una relación desde 2020. A diferencia del humorista, que tiene una extensa trayectoria en televisión, teatro y medios de comunicación, ella prefiere mantener un perfil bajo y resguardar su vida privada.

Si bien evita la exposición pública constante, suele acompañar al artista en acontecimientos importantes, como estrenos teatrales y eventos especiales. La relación se caracteriza por la complicidad y el compañerismo, dos aspectos que el propio Moldavsky destacó en distintas entrevistas.

La diferencia de edad tampoco fue un impedimento para construir el vínculo. Según contó el humorista, la conexión entre ambos apareció en un momento en el que los dos habían terminado relaciones sentimentales largas y estaban dispuestos a comenzar una nueva etapa.

Qué edad tiene Micaela y cuántos años le lleva Roberto Moldavsky

Micaela tiene 43 años, mientras que Roberto Moldavsky tiene 62. De esta manera, existe una diferencia de 19 años entre ambos, un tema sobre el que el comediante habló públicamente en distintas oportunidades.

Lejos de considerar que la distancia generacional representa una dificultad, el artista suele destacar la importancia del diálogo, la amistad y la autenticidad en la pareja.

En una entrevista con Revista GENTE, recordó cómo evolucionó el vínculo desde sus primeros encuentros: "Con ella nos enganchamos después de separarnos de relaciones largas y yo creo que muy rápidamente me di cuenta que iba para el árbol, el auto fue una anécdota más dentro de la historia, pero yo creo que los dos al poco tiempo nos dimos cuenta que teníamos ganas de estar juntos, en serio".

A qué se dedica Micaela, la novia de Roberto Moldavsky

Antes de vincularse sentimentalmente con el humorista, Micaela desarrolló parte de su trayectoria profesional en el ámbito de la producción televisiva. Entre sus experiencias laborales se encuentra su participación en La Peña de Morfi, donde también trabajó como asistente de Gerardo Rozín.

Además, actualmente se desempeña como creadora de contenido, una actividad vinculada con el universo digital. Sin embargo, mantiene cierta distancia de la exposición mediática y no suele compartir demasiados detalles de su vida cotidiana.

Su perfil reservado contrasta con la popularidad de Roberto Moldavsky, aunque ambos encontraron una manera de acompañarse sin que la exposición pública se convierta en una condición de la relación.

Micaela Cher tiene 43 años y le lleva 19 años menos a Roberto Moldavsky, que actualmente tiene 62.

Cómo comenzó la historia de amor de Roberto Moldavsky y Micaela

El comienzo de la relación tuvo una anécdota particular: Micaela conoció a Moldavsky cuando le compró un vehículo. El propio humorista recordó el episodio con su característico sentido del humor y resumió el flechazo con una frase: "Al que me compra algo, me enamoro".

Aunque aquella operación comercial fue el primer acercamiento, el vínculo trascendió rápidamente la circunstancia. Con el tiempo, ambos decidieron apostar por una relación estable.

En cuanto a la convivencia, el artista también compartió algunos detalles en una entrevista con Ciudad. "Estamos muchas noches juntos y algunas separados también", explicó, al describir una dinámica que combina los momentos compartidos con espacios individuales.

En otra oportunidad, durante una entrevista televisiva con Moria Casán en eltrece, Roberto Moldavsky se mostró muy enamorado y aseguró estar "muy feliz" con Micaela. Sus declaraciones dejaron en evidencia que, después de varios años juntos, la complicidad continúa siendo uno de los pilares de la pareja.