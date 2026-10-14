Quién es la pareja de Karina Mazzocco: así es Omar El Bacha

Karina Mazzocco construyó una extensa trayectoria en la televisión argentina y también encontró estabilidad en su vida sentimental. La conductora mantiene una relación de larga data que comenzó de una manera inesperada y que, con el paso de los años, atravesó distintos desafíos. Junto a su pareja formó una familia y tuvo a su único hijo.

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Quién es Omar El Bacha, la pareja de Karina Mazzocco

Omar El Bacha es el hombre que acompaña a Karina Mazzocco desde hace casi dos décadas. Aunque la conductora suele mantener su vida privada lejos de la exposición mediática, en distintas entrevistas compartió detalles de la historia de amor que los une y de cómo lograron sostener el vínculo a lo largo del tiempo.

Fruto de esa relación nació Malek, el único hijo de la pareja, que tiene 17 años. La maternidad representó una etapa de importantes cambios para la conductora, tanto en el plano personal como en el profesional, y también puso a prueba la dinámica de la relación.

Cómo se conocieron Karina Mazzocco y Omar El Bacha

La historia de amor comenzó en un lugar cotidiano y lejos de los escenarios televisivos: un supermercado. En una entrevista con la revista Para Ti, en la sección Book de la semana, Mazzocco recordó que el primer encuentro ocurrió en el sector de verdulería, donde ambos se miraron y ella sintió atracción por él.

Sin embargo, el acercamiento definitivo llegó cuando la conductora estaba por guardar las compras en su auto. Omar se ofreció a ayudarla a cargar las bolsas y ambos conversaron durante unos cinco minutos. Según recordó, en ese momento se mostró algo distante y después se arrepintió de su actitud.

El comienzo del vínculo tuvo otros episodios particulares. Tras aquel encuentro, Omar empezó a enviarle flores y chocolates a su casa, aunque ella evitaba darle su número de teléfono. Finalmente, él encontró una manera original de acercarse: le mandó una caja de dulces árabes que contenía un celular con su número como único contacto agendado.

“Ese fue el comienzo de todo”, contó Mazzocco al recordar la anécdota. Aquel gesto marcó el inicio de una relación que se extendería durante muchos años.

Las crisis de pareja y los cambios después de la maternidad

A lo largo de su historia juntos, la conductora reconoció que atravesaron dos grandes crisis. Una de ellas ocurrió cuando Malek tenía aproximadamente un año y estuvo vinculada con un momento de incertidumbre personal y laboral de Mazzocco.

La presentadora explicó que había dejado de trabajar y que esa situación afectó su autoestima. Le costaba encontrar la manera de regresar al ámbito profesional y aceptar que su rutina había cambiado con la llegada de la maternidad.

En ese período, también sintió que podía perder parte de la identidad que había construido como mujer y figura pública. La combinación de esas preocupaciones generó angustia y repercutió en la relación, aunque la conductora aclaró que se trataba, principalmente, de una crisis personal.

La conductora conoció a Omar El Bacha en un supermercado y una particular sorpresa con dulces árabes marcó el comienzo de su historia de amor.

Qué dijo Karina Mazzocco sobre la pasión después de tantos años

Otro de los aspectos sobre los que Mazzocco reflexionó públicamente fue la evolución de la intimidad en una pareja de larga duración. Para la conductora, el deseo cambia con el tiempo y no permanece necesariamente igual que durante los primeros meses de una relación.

En ese sentido, destacó que la frecuencia sexual deja de ser el único indicador importante cuando existe una historia compartida. Mantener la atracción, el disfrute y las ganas de estar juntos adquiere un lugar central.

La experiencia de Karina Mazzocco y Omar El Bacha muestra una relación que comenzó de manera fortuita, creció con la llegada de su hijo y atravesó momentos de dificultad. Después de casi dos décadas juntos, la pareja continúa compartiendo su vida, con una historia que la conductora eligió contar a través de recuerdos personales y reflexiones sobre el amor.