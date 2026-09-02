El nuevo proyecto de Karina Mazzocco tras su polémica salida de América TV

Karina Mazzocco tiene un nuevo horizonte definido, meses después de lo que fue su abrupta y polémica salida de A la Tarde. La reconocida modelo se había embarcado en su primera labor como conductora en ese ciclo, el cual perduró por cinco años y mediante el cual se fue afianzando en dicho rol. Sin embargo, de un día para el otro, las autoridades dieron la orden de darlo de baja.

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"No es fácil decir que uno va a terminar, pero la televisión es un negocio (...) Se terminó un capítulo. Si esta decisión no la tomaba alguien, yo no la iba a tomar", fue lo que ella expresó a fines de julio durante su visita a La Noche de Mirtha, algo que dejó muchas dudas sobre lo ocurrido tras las cámaras.

"Me hubiese gustado que sea diferente la manera en que se dio todo. Porque A la tarde fue extraordinario, un programa que marcó agenda, que me dio satisfacciones y donde me consolidé como conductora. Solamente que en el final no me lo comunicaron como a mí me hubiese gustado, pero las personas que tomas decisiones no tienen esta delicadeza", contó aquella vez.

El nuevo paso en la carrera de Karina Mazzocco

Ahora tendrá un nuevo desafío en su vida: fue confirmada como participante de MasterChef Celebrity. La cuenta oficial del programa hizo un posteo alusivo, presentándola como una competidora más que tendrá su venidera temporada.

Karina Mazzocco, confirmada como participante de MasterChef Celebrity.

No será la única conductora en las cocinas más famosas del país, ya que también compartirá estudio con figuras de la talla de Lizy Tagliani; Grego Rosello y Edith Hermida, quienes también saben lo que es ocupar ese lugar.