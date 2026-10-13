Quién es la pareja de Darío Giordano, ex de Romina Yan

A raíz de los recientes testimonios públicos de Valentín Yankelevich sobre los episodios vividos en el ámbito familiar, el entorno de la expareja de Romina Yan volvió al centro de la escena mediática. En este contexto de repercusión pública, el nombre de Miren Algañaras, actual esposa de Darío Giordano, cobró un renovado protagonismo en los medios.

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La historia de amor de la chef rosarina y el productor

Luego del trágico fallecimiento de Romina Yan en septiembre de 2010, la vida sentimental de su viudo tomó un nuevo rumbo al cabo de un tiempo. La persona que lo acompañó en esa nueva etapa es Miren Algañaras, una profesional de la gastronomía oriunda de la ciudad de Rosario. La mujer ya contaba con cierta exposición en el ambiente artístico debido a un noviazgo previo con el actor Mike Amigorena, el cual concluyó en términos complejos.

El vínculo comenzó a gestarse hacia el año 2012 dentro del ámbito gastronómico. Por aquel entonces, ella lideraba el restaurante Cocina de Herencia, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Dado que el productor concurría con frecuencia a almorzar a dicho establecimiento, la interacción cotidiana derivó en el inicio de un romance que mantuvieron con estricta reserva frente a los medios de comunicación.

Boda secreta y cambio de vida junto a Darío Giordano

Tras dos años de noviazgo, en 2013 la pareja decidió dar un paso decisivo y formalizar su unión mediante un casamiento reservado, al cual no tuvo acceso la prensa espectacular. La boda marcó el inicio de una reestructuración profunda en la rutina de la familia. La empresaria gastronómica optó por cerrar las puertas de su local en Palermo para encarar un emprendimiento conjunto con su esposo dedicado al servicio de catering.

En paralelo al proyecto comercial, ambos trasladaron su residencia a un barrio privado y dieron la bienvenida a un hijo varón. De esta manera formaron una estructura familiar que convivía con Azul, la hija menor del matrimonio anterior, mientras que Franco y Valentín Yankelevich tomaron la decisión de radicarse en el domicilio de su abuelo materno, Gustavo Yankelevich.

Entre el silencio y la polémica: el rol de la chef durante los conflictos expuestos

Las revelaciones sobre la convivencia y el rol de Miren Algañaras

La reaparición pública del nombre de Miren Algañaras responde a las recientes declaraciones de Valentín Yankelevich durante una entrevista concedida a Tatiana Schapiro. En ese reportaje, el joven reveló la interrupción total del contacto con su progenitor tras la mudanza, señalando además que ni él ni su hermano Franco llegaron a entablar relación con su hermano menor.

Asimismo, el tema tuvo repercusión en el programa Cortá por Lozano, donde la periodista Marisa Brel aportó detalles sobre las dinámicas internas de la vivienda durante los episodios denunciados. Según Brel, la empresaria optaba por retirar a la pequeña Azul del inmueble para apartarla de las situaciones de conflicto. Esta versión coincide con lo manifestado por Valentín, quien afirmó que la pareja de su padre no intercedía ante los hechos expuestos.