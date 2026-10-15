Quién es el novio de Pampita: la historia de amor con Martín Pepa

La vida sentimental de Pampita volvió a captar la atención del mundo del espectáculo por los rumores de un posible casamiento. La modelo atraviesa una nueva etapa amorosa marcada por una relación a distancia, un vínculo que comenzó mucho antes de hacerse público y señales que alimentan las versiones de un futuro compromiso.

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Quién es Martín Pepa, el novio de Pampita

Martín Pepa tiene 45 años, es oriundo de La Pampa y construyó una carrera que combina el polo con los negocios internacionales. Tras desempeñarse como jugador de este deporte, se convirtió en una figura de confianza del empresario australiano James Packer, heredero de un importante imperio mediático y financiero.

Su vínculo profesional con Packer comenzó hace aproximadamente una década, luego de conocerlo a través de la familia Pieres, con la que mantenía una relación cercana. Desde entonces, su actividad laboral quedó ligada al entorno del magnate y a una dinámica de viajes constantes.

Por sus responsabilidades, Pepa reparte su tiempo entre Miami, Los Hamptons, en Estados Unidos, y Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Esta rutina también representa uno de los principales desafíos de su relación con la modelo, ya que ambos deben organizar sus encuentros en medio de sus compromisos laborales.

Cómo comenzó la historia de amor entre Pampita y Martín Pepa

La relación entre Carolina Ardohain y Martín Pepa comenzó en octubre de 2024, poco después de la separación de la modelo y Roberto García Moritán. Sin embargo, el romance no surgió de un encuentro casual entre dos desconocidos: ambos se conocían desde mucho antes de iniciar su vínculo sentimental.

Los dos nacieron en La Pampa y habían coincidido durante un viaje de egresados. A pesar de ese antecedente, durante años no se dieron las condiciones para que comenzaran una relación, ya que siempre alguno de los dos estaba en pareja.

El reencuentro se produjo durante una peregrinación a Luján, cuando Pampita volvió a cruzarse con la madre del polista. Ese acercamiento fue el punto de partida de una historia que, meses después, comenzó a ocupar un lugar destacado en la agenda del espectáculo.

Aunque el vínculo se hizo público días más tarde, la relación avanzó entre encuentros y períodos de distancia, condicionados por la actividad profesional de Pepa en el exterior.

Pampita y Martín Pepa: los rumores de casamiento

La relación entre Pampita y Martín Pepa está marcada por la distancia y los viajes, mientras crecen las versiones sobre una nueva boda.

Después de varias idas y vueltas propias de una relación a distancia, comenzaron a circular versiones sobre un posible casamiento. Un detalle de una publicación de la modelo en Instagram volvió a impulsar las especulaciones y despertó comentarios en los programas de televisión dedicados al espectáculo.

El episodio se analizó en Pasó en América, donde repasaron las imágenes que Pampita compartió después de participar de la tradicional caminata a Luján. En el cierre del posteo, la modelo escribió: “Tarda en llegar y al final, al final, hay recompensa”, acompañado por emojis de manos.

La frase fue interpretada como una posible indirecta sobre un compromiso y abrió la puerta a nuevas versiones acerca de una boda con el polista. Sin embargo, el mensaje por sí solo no confirma que exista una fecha definida ni un anuncio oficial de matrimonio.

El nuevo capítulo sentimental de Pampita

La posibilidad de volver a casarse marcaría una nueva etapa para la conductora, que estuvo casada anteriormente con Martín Barrantes y Roberto García Moritán, además de haber mantenido una extensa relación con Benjamín Vicuña.

Por ahora, el futuro de la pareja sigue rodeado de expectativas. Mientras Pampita y Martín Pepa continúan con una dinámica atravesada por los viajes y las obligaciones profesionales, las señales interpretadas por el entorno mediático mantienen vivo el interés por una posible boda.