Quién es el novio de María O'Donnell: así es Fernando "Rapa" Carballo y a qué se dedica

María O'Donnell confirmó que está en pareja durante una charla con Sebastián Wainraich en Urbana Play y aseguró que atraviesa un buen momento sentimental

María O'Donnell sorprendió al revelar que atraviesa un buen momento sentimental y que comenzó una nueva relación. La periodista habló de su vida privada durante una conversación radial y, aunque evitó dar el nombre de su pareja, trascendió que se trataría de Fernando "Rapa" Carballo, un diseñador vinculado a uno de sus últimos proyectos editoriales.

{{{htmlAmp}}}

Quién es Fernando "Rapa" Carballo, el novio de María O'Donnell

Fernando "Rapa" Carballo es un diseñador nacido en Francia que reside en Barcelona, España. Su nombre comenzó a circular en los medios argentinos luego de que se conociera la relación que mantendría con María O'Donnell, una de las periodistas más reconocidas del país.

El vínculo entre ambos también tiene un antecedente profesional: Carballo habría participado en la dirección visual de Montoneros, una historia visual, el libro que la periodista presentó recientemente en Barcelona. Ese trabajo habría sido una oportunidad para reencontrarse y compartir más tiempo, después de haberse conocido años atrás por cuestiones laborales.

Según trascendió, el diseñador viajó a Buenos Aires durante algunos meses para trabajar en el proyecto editorial. En aquel momento, ambos mantenían otras relaciones sentimentales. El acercamiento amoroso habría ocurrido tiempo después, cuando los dos quedaron solteros y pudieron conocerse desde otro lugar.

Cómo confirmó María O'Donnell que está de novia

La noticia se conoció durante una conversación con Sebastián Wainraich en Vuelta y Media, el ciclo que conduce por Urbana Play. En medio de la charla, el conductor le preguntó a María O'Donnell cómo se encontraba en el terreno sentimental.

“Sí, estoy muy contenta”, respondió la periodista, con un tono distendido. Su reacción incluyó una carcajada que dejó entrever cierta timidez al hablar de su intimidad. Ante la sorpresa de Wainraich, quien manifestó que desconocía la noticia, O'Donnell terminó de confirmar que estaba en pareja con una frase breve: “Tengo un novio, es eso”.

La periodista no reveló la identidad de su compañero durante esa conversación. Sin embargo, la información sobre el posible romance comenzó a circular después de que trascendieran detalles de su entorno y de la relación profesional que la une con Carballo.

Qué se sabe de la historia de amor de María O'Donnell y Rapa Carballo

Los detalles del vínculo fueron ampliados por Fernanda Iglesias, panelista de Puro Show, el programa de El Trece. Según contó, la relación ya habría avanzado al punto de que la periodista presentó a su pareja ante sus amigos y familiares.

“Ya es oficial y ya se los presentó a sus amigos y a su familia. Es un romance que está avanzado”, aseguró Iglesias al referirse a la situación sentimental de O'Donnell.

La panelista también reconstruyó cómo se habría desarrollado el acercamiento. Aunque ambos se conocían desde hacía algunos años, sus encuentros habían sido ocasionales hasta que comenzaron a trabajar juntos en el libro sobre Montoneros.

El proyecto editorial los llevó a compartir más tiempo, aunque el inicio de la relación sentimental habría llegado después de que cada uno terminara su vínculo anterior. De acuerdo con la información difundida por Iglesias, fue entonces cuando pudieron darse una oportunidad y comenzar una historia de amor.

El vínculo entre María O'Donnell y Fernando Carballo también tiene un costado profesional: el diseñador habría trabajado en la dirección visual de su libro Montoneros, una historia visual

Por qué María O'Donnell mantiene su vida privada lejos de los medios

A lo largo de su carrera, María O'Donnell construyó un perfil público centrado principalmente en el periodismo, la actualidad política y el análisis de los acontecimientos nacionales. Por eso, sus declaraciones sobre cuestiones personales suelen generar interés.

Durante la charla con Wainraich, la periodista dejó en claro que hablar de su intimidad le produce cierto pudor, motivo por el que prefirió no brindar demasiados detalles sobre su pareja.

La confirmación de su noviazgo, sumada a la información que trascendió sobre Fernando "Rapa" Carballo, permitió conocer una nueva faceta de su presente. Por ahora, la periodista eligió compartir su felicidad sin exponer públicamente todos los aspectos de la relación.