La periodista especializada en política María O’Donnell habría vuelto a apostar al amor después de más de cinco años de separación. En ese marco, Fernanda Iglesias reveló detalles sobre el nuevo vínculo sentimental de la comunicadora de Urbana Play y aseguró que el pretendiente trabajó a su lado.

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Asimismo, Iglesias contó que comenzó a investigar la vida sentimental de O’Donnell y descubrió que la periodista ya habría presentado a su nueva pareja ante sus amigos y familiares: “Me puse a averiguar y tiene un romance, ya es oficial y ya se los presentó a sus amigos y a su familia. Es un romance que está avanzado. Ellos estuvieron trabajando mucho tiempo pero en ese momento cada uno tenía sus cosas y forjaron el vínculo”.

Luego, la panelista brindó más detalles sobre cómo habría comenzado la relación y señaló que el acercamiento sentimental se produjo después de que ambos terminaran sus vínculos anteriores: “Recién cuando se separaron, cada uno de lo suyo, yo no sé si María tenía pareja en ese momento pero él sí, se dieron permiso para conocerse y ahora están enamorados”.

La separación de María O’Donnell

María O'Donnell, periodista y conductora de Urbana Play, atravesó una separación después de varios años de matrimonio con el padre de sus dos hijas. En una entrevista con Infobae publicada en agosto de 2024, contó que llevaba varios años separada y que en ese momento no estaba en pareja. Sin embargo, la periodista siempre mantuvo un perfil reservado respecto de su vida privada y no hizo públicos los motivos de la ruptura.

Según la información difundida por Iglesias, el nuevo interés amoroso de María vive en Barcelona y la pareja mantiene el vínculo mediante viajes entre España y la Argentina. La panelista también aseguró que ambos habían terminado sus relaciones anteriores antes de comenzar este romance.