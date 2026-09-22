Quién es el novio de Juli Castro: así es Fausti Bo

Juli Castro y Fausti Bo confirmaron su relación a comienzos de 2025 y desde entonces comparten distintos momentos de su vida.

Juli Castro atraviesa una etapa de crecimiento profesional y personal, mientras consolida su carrera como influencer y bailarina. En paralelo, su relación con Fausti Bo también ganó protagonismo en los medios. La pareja habló sobre sus proyectos a futuro y sorprendió al revelar que ya piensa en casamiento, hijos y una vida juntos.

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Quién es Fausti Bo, el novio de Juli Castro

Fausti Bo, cuyo nombre real es Faustino Bo, es un influencer, streamer y actor argentino de 21 años. Alcanzó popularidad principalmente a través de las redes sociales, donde desarrolla contenidos y mantiene una comunidad de seguidores.

Su trayectoria también incluye diferentes experiencias vinculadas al mundo del entretenimiento. Formó parte de proyectos de streaming como Viernes Trece y participó en contenidos de eltrece. Además, incursionó en la música y en la actuación teatral.

Uno de sus trabajos sobre los escenarios fue Casi Fiel, obra en la que se desempeñó como protagonista. De esta manera, Fausti construyó un perfil ligado a distintas ramas del espectáculo y no solamente a la creación de contenido digital.

Cuándo comenzaron a salir Juli Castro y Fausti Bo

El vínculo entre Juli Castro y Fausti Bo comenzó a ganar notoriedad en redes sociales antes de que ambos confirmaran públicamente su relación. Finalmente, la pareja blanqueó su romance a comienzos de 2025 y desde entonces comenzó a compartir distintos momentos de su vida.

Juli, de 22 años, es influencer, bailarina e hija de la humorista Momi Giardina. Su trayectoria en redes sociales le permitió convertirse en una de las figuras jóvenes con mayor exposición dentro del entretenimiento argentino.

En los últimos meses, la relación también cobró protagonismo a partir de las declaraciones de ambos sobre la convivencia y los proyectos que tienen para los próximos años.

Juli Castro y Fausti Bo quieren casarse y tener hijos

En una entrevista con Emilia Attias, Juli Castro habló abiertamente sobre su relación con Fausti Bo y sorprendió al revelar que ambos tienen planes concretos para formar una familia.

“Me quedo con él para toda la vida. Yo ya quiero casamiento, hijos, matrimonio, todo. Y a él le encantan los nenes, le encanta la familia. Coincidimos mucho en eso”, aseguró la influencer.

Juli Castro reveló que junto a Fausti Bo ya conversaron sobre casamiento, convivencia y la posibilidad de tener hijos.

Juli también contó que la pareja ya conversó sobre la posibilidad de casarse, tener hijos y vivir juntos. Incluso reveló que tiene algunas fechas pensadas, aunque la propuesta formal quedaría en manos de Fausti.

“Y por suerte, tenemos decidido eso. Casamiento, hijos, vivir juntos. Yo tengo todo (en cuanto a fechas). Él está al tanto de algunas. Se quiere hacer el misterioso, porque él me tiene que proponer. Él ya la tiene pensada. Es más chico que yo”, explicó.

Los nombres que Juli Castro piensa para sus futuros hijos

El deseo de ser madre también llevó a Juli Castro a contar un detalle particular durante la entrevista. La influencer aseguró que ya tiene una lista de posibles nombres guardada en las notas de su teléfono.

“Tengo la lista en notas. A él no le gustan todos, no voy a decir cuál para no ofender a nadie”, relató. Entre los nombres que mencionó para una futura hija aparecen Francesca, Guillermina, Joaquina, Rufina, Jacinta y Matilda. Para un varón, en cambio, eligió opciones como Lorenzo, Vicencio, Ciro, Simón, León y Milo.

Aunque la pareja todavía no anunció una fecha concreta para el casamiento ni para la llegada de hijos, las declaraciones de Juli muestran que ambos ya conversaron sobre esos proyectos y coinciden en el deseo de construir una familia.