Quién es el novio de Juanita Tinelli: así es Junior Hernández y a qué se dedica

La hija de Marcelo Tinelli confirmó su relación con el joven empresario, quien ya había sido relacionado con ella meses atrás

Juanita Tinelli volvió a apostar por una relación y su nuevo romance rápidamente despertó interés. La hija de Marcelo Tinelli está en pareja con Junior Hernández, un joven empresario de 20 años que ya había aparecido vinculado a la modelo meses atrás, antes de que ambos confirmaran su relación.

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Quién es Junior Hernández, el novio de Juanita Tinelli

Junior Hernández tiene 20 años y desarrolla sus actividades en el ámbito empresarial, particularmente dentro del rubro gastronómico. Según la información difundida en el programa Puro Show, el joven es propietario de varios food trucks ubicados en la zona de Tigre.

Además de sus emprendimientos gastronómicos, Hernández tendría entre sus próximos proyectos el lanzamiento de una marca propia de electrolitos. De esta manera, su actividad empresarial no se limita al sector de la gastronomía y también busca avanzar con nuevos negocios.

Su vínculo con Juanita Tinelli tampoco comenzó de manera reciente. Ambos ya se conocían antes de iniciar el noviazgo, debido a una conexión compartida dentro de su círculo de amistades.

Quién es Junior Hernández, el joven empresario que está en pareja con Juanita Tinelli

Cómo comenzó la relación entre Juanita Tinelli y Junior Hernández

La relación entre Juanita Tinelli y Hernández fue revelada en Puro Show, donde la periodista Fernanda Iglesias contó detalles del romance y aseguró haber hablado con la propia hija de Marcelo Tinelli.

De acuerdo con la información difundida, la pareja comenzó su relación en mayo, después de que ambos terminaran sus respectivos vínculos sentimentales. El conocimiento previo entre los dos habría sido determinante para el comienzo del romance.

Hernández es, según explicó Iglesias, el mejor amigo de la mejor amiga de Juanita. Por ese motivo, los jóvenes ya se habían cruzado en distintas oportunidades antes de convertirse en pareja. “Cuando cortaron se reencontraron y ahí surgió el amor”, explicó la periodista al referirse al comienzo del romance. Según su relato, actualmente la relación atraviesa un buen momento.

Dónde vivieron Juanita Tinelli y Junior Hernández

Uno de los detalles que trascendió sobre el romance es que Juanita Tinelli y Junior Hernández llegaron a convivir durante un período. Según la información difundida, ambos compartieron una casa que alquilaban en Nordelta.

La convivencia habría ocurrido durante los primeros meses de la relación y se produjo en medio de una etapa de mayor cercanía entre ambos. El dato permitió conocer que el vínculo avanzó rápidamente desde su comienzo y que no se trató solamente de un romance ocasional.

Actualmente, Hernández acompaña a Juanita en esta nueva etapa sentimental, mientras continúa con sus proyectos dentro del mundo empresarial.

Cómo comenzó el romance entre Juanita Tinelli y Junior Hernández y cuándo se pusieron de novios

El escándalo que involucró a Junior Hernández y Juanita Tinelli

Antes de que se conociera la relación, Junior Hernández ya había quedado en el centro de una situación vinculada con la vida sentimental de Juanita.

A mediados de junio, la modelo fue vista besándose con Hernández en un boliche, en un episodio que generó repercusión porque ocurrió cerca de su entonces expareja, Bautista Cuiña. La escena rápidamente quedó vinculada con uno de los últimos conflictos sentimentales protagonizados por la hija de Marcelo Tinelli.

Con el paso de los meses, aquella situación adquirió otro significado. Lo que en ese momento generó rumores terminó derivando en una relación formal entre Juanita y Hernández.

A qué se dedica Junior Hernández

El novio de Juanita Tinelli tiene 20 años y es empresario gastronómico. Sus principales actividades están relacionadas con varios food trucks instalados en la zona de Tigre, mientras que también prepara el lanzamiento de una marca de electrolitos.

La relación con la modelo se consolidó después de varios meses de conocerse y compartir un mismo círculo social. Así, Junior Hernández pasó de estar relacionado con uno de los episodios sentimentales más comentados de Juanita a convertirse en su actual pareja.