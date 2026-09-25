Quién es el novio de Denisse González: así es Bautista Mascia

Denisse González y Bautista Mascia llevan dos años de noviazgo y actualmente viven juntos, según la información difundida sobre la pareja.

Denisse González mantiene una relación con Bautista Mascia, cantante uruguayo que alcanzó gran popularidad tras su participación en Gran Hermano. El vínculo comenzó dentro del reality y continuó fuera de la casa, donde ambos consolidaron una relación que ya lleva dos años y que los mantiene juntos en la actualidad.

{{{htmlAmp}}}

Denisse González y Bautista Mascia: cómo comenzó la relación

La historia de amor entre Denisse González y Bautista Mascia comenzó durante su paso por Gran Hermano. La convivencia dentro de la casa permitió que ambos se conocieran y, con el tiempo, construyeran una relación sentimental.

Después de abandonar el reality, la pareja decidió continuar con el vínculo lejos de las cámaras. Actualmente llevan dos años de noviazgo y viven juntos, según la información difundida sobre su relación.

El romance se convirtió así en uno de los vínculos surgidos del programa que logró continuar una vez finalizada la competencia. La relación también generó interés entre los seguidores de ambos, especialmente por la popularidad que Bautista alcanzó luego de consagrarse ganador de aquella edición de Gran Hermano.

Quién es Bautista Mascia, el novio de Denisse González

Bautista Mascia nació el 25 de noviembre de 1996 en Montevideo, Uruguay. Antes de ingresar a Gran Hermano , ya tenía experiencia en el mundo de la música y era conocido especialmente entre el público joven.

nació el 25 de noviembre de 1996 en Montevideo, Uruguay. Antes de ingresar a , ya tenía experiencia en el mundo de la música y era conocido especialmente entre el público joven. El uruguayo fue fundador y uno de los integrantes de Toco para Vos , banda de cumbia pop que formó junto a su prima Meri Deal. El grupo consiguió una importante popularidad durante el auge de la cumbia pop entre 2014 y 2016.

, banda de cumbia pop que formó junto a su prima Meri Deal. El grupo consiguió una importante popularidad durante el auge de la cumbia pop entre 2014 y 2016. Su participación en Gran Hermano significó un nuevo capítulo en su carrera. Bautista llegó a la instancia decisiva del reality y finalmente se consagró ganador, convirtiéndose en uno de los participantes más reconocidos de aquella edición.

Denisse González y Bautista Mascia llevan dos años de noviazgo y actualmente viven juntos, según la información difundida sobre la pareja.

Bautista Mascia también tiene un emprendimiento gastronómico

Además de su trayectoria artística, Bautista Mascia desarrolló un emprendimiento vinculado al rubro gastronómico. Antes de ingresar al reality había abierto Finca, una boutique de carnes ubicada en Pocitos, Montevideo.

El negocio fue creado junto a sus amigos Francisco y Lucas y funciona como un espacio dedicado a la venta de carnes, productos lácteos y otros alimentos. Durante su estadía en la casa, Bautista contó detalles sobre esta faceta de su vida laboral.

Su perfil, por lo tanto, combina distintas actividades: la música, los emprendimientos y la exposición televisiva que obtuvo a partir de su participación en el reality.

La vida de Denisse González junto a Bautista Mascia

El vínculo entre Denisse González y Bautista Mascia se consolidó después de la experiencia compartida en Gran Hermano. La relación comenzó frente a las cámaras, pero continuó una vez terminado el programa y se transformó en un proyecto de vida en común.

Actualmente, ambos viven juntos y llevan dos años de relación. La pareja mantiene su vínculo mientras cada uno continúa con sus respectivas actividades, aunque la exposición pública que tuvieron durante su paso por el reality convirtió su historia en una de las más recordadas entre los romances surgidos del programa.