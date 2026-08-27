Bautista Mascia contó la verdad sobre la salud de Denisse González: "Es..."

Bautista Mascia rompió el silencio sobre el delicado momento de salud que atraviesa su novia, Denisse González, quien fue internada en dos oportunidades en las últimas semanas por una abrupta caída en su nivel de plaquetas. El ganador de Gran Hermano habló en profundidad en el streaming de Resumido y contó, con crudeza, cómo transitan juntos este proceso.

¿Qué dijo Bautista Mascia sobre la situación de Denisse González?

La ex participante del reality fue contando desde sus redes sociales el diagnóstico de trombocitopenia, un cuadro que provoca que la médula ósea produzca una cantidad insuficiente de plaquetas. Actualmente se encuentra en su domicilio tras la segunda internación, a la espera de los resultados de un nuevo tratamiento. Consultado sobre cómo atraviesa Denisse este momento, Mascia fue sincero: "La realidad es que se pasa todo este periodo peor de lo que parece para el afuera. Ella trata de ponerle muy buena onda y opta por ese lado".

Bautista se refirió al estado de salud de Denisse González.

El músico también remarcó el compromiso que asumió desde el primer momento junto a su pareja: "Yo la acompaño al cien. Si hubiese sido el caso que ella diga 'no quiero subir nada por un mes y nos metemos abajo de la tierra', yo lo hubiese hecho también. La iba a apoyar".

Sobre la decisión de Denisse de compartir cada detalle de su proceso de salud con sus seguidores, Bautista explicó cuál es la intención detrás de esa exposición: "Nace también de su parte querer darle tranquilidad a la comunidad, a la gente, y transmitir eso, y no preocupación y temor".

¿Cómo se encuentra actualmente Denisse González?

Sin embargo, lejos de minimizar la situación, el ganador del reality fue contundente al describir la verdadera dimensión de lo que están viviendo: "Se los digo yo: es compleja la situación por momentos. Se trata de mostrar más liviana también pero fueron semanas duras".

Finalmente, Bautista adelantó que se viene un nuevo control clave para conocer la evolución del tratamiento: "Hoy ella está bien. Mañana tenemos un examen bastante importante, que es un recuento nuevo de plaquetas que vemos el resultado de un nuevo tratamiento. Hoy está bien en casa. Siempre para adelante y con mucha fuerza. Positivos hay que estar, el cuerpo escucha a la mente".