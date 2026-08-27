Bautista Mascia dio nuevos detalles sobre la salud de Denisse: "Semanas duras"

Denisse González recibió nuevamente el alta y pudo volver a su hogar tras una segunda internación, debido a la abrupta caída de sus plaquetas en sangre, algo para lo cual aún no tienen solución. Es debido a ello que, a pesar de no seguir en el centro médico, deberá seguir sometiéndose a diferentes estudios.

Durante todo ese proceso se vio acompañada por Bautista Mascia, su novio y a quien conoció durante su estadía en la casa de Gran Hermano (de hecho, él fue quien ganó esa edición). En diálogo con el programa Después que todos de Resu en Vivo, el artista contó los detalles más recientes sobre la salud de su pareja.

Denisse González durante su internación.

¿Qué dijo Bautista Mascia sobre la salud de Denisse?

En primera medida, expuso: "Yo la acompaño al cien. Si hubiese sido el caso que ella diga ‘no quiero subir nada por un mes y nos metemos abajo de la tierra’, yo lo hubiese hecho también. La iba a apoyar”. Con relación a su decisión de exteriorizar todo el proceso, señaló: "Nace de su parte querer darle tranquilidad a la comunidad, a la gente, transmitir eso y no preocupación, temor”.

Sin embargo, contó: “Es compleja la situación, por momentos se trata de mostrar más liviana. Fueron semanas duras”. En ese sentido, mencionó: "Hoy ella está bien. El 27 de agosto tenemos un examen bastante importante, que es un recuento nuevo de plaquetas donde vemos el resultado de un nuevo tratamiento. Hoy está bien en casa".

Luego de deslizar que llevan esto "Siempre para adelante y con mucha fuerza", además de "positivos", indicó que "el cuerpo escucha a la mente” y hasta reveló que tuvieron ayuda de la familia Stoessel: "Me escribió Fran Stoessel, yo tengo muy buena onda con él, y me contó que Alejandro tuvo una enfermedad autoinmune y tuvo también baja de plaquetas. Me llamó para recomendar los médicos con los que su papá se atendió y me dijo que si necesitaba algo que le avise, que él me ayudaba o nos acompañaba"..

"Muy buena onda, es lindo que la gente te quiera ayudar”, concluyó Bautista.