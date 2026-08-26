Las impactantes imágenes que Denisse compartió sobre sus secuelas: "De terror"

Denisse González está acaparando la atención de muchos en las últimas semanas, aunque por un motivo para nada alegre. La exparticipante de Gran Hermano sufrió una drástica reducción de plaquetas que la llevó a ser internada y, si bien inicialmente fue dada de alta, una nueva recaída (incluso más prominente que la anterior) la llevó nuevamente a ser ingresada al hospital.

“Otra vez dependemos de los números. Otra vez dependemos del tiempo y otra vez, dependemos de mi cuerpo. ¿Mi estado actual? El sábado salí. Pero no de joda, salí del hospital. Sí, por segunda vez consecutiva y esta vez rompí el récord en bajada de plaquetas. En algo tenía que ganar...", expuso la muchacha, quien de esta forma evidenció que volvió a su casa otra vez, aunque no por ello dejará de realizar un tratamiento.

En ese sentido, comentó que "los días de internación son como una película de terror” no solo "por la sangre, que se ve" debido a que su cuerpo "no la controla muy bien", sino también "por la cantidad de agujas que veía todos los días". Con relación a ello, contó que debe hacerse procedimientos que suponen la intervención de agujas: "Dos para sacarme sangre y otra para aplicarme mi nuevo tratamiento, una inyección que va en la panza”.

Las secuelas del tratamiento

En lo que a ese actuar representa, contó que sufre de los efectos colaterales: "Uno te da dolores de cabeza, a un nivel que no podés abrir los ojos; y el otro te da dolor en todo el cuerpo, literalmente". Para darle más enfasis a ese punto, explicó: "Hay partes del cuerpo que yo no sabía que podían doler".

La impactante imagen de las secuelas en el cuerpo de Denisse González.

“Este último tratamiento está zarpado porque automáticamente te convertís en Venom, te transformás”, indicó en un mensaje donde se podía apreciar el tono violeta que estaba tomando su piel. "Estaría bueno desarrollar poderes. Bah, igual yo con que funcione me conformo. Vamos a ver si funciona, deséenme suerte", completó haciendo una broma en relación al personaje de ficción de Marvel.