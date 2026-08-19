Preocupación por la salud de Denisse González: "Me tuvieron que internar nuevamente"

Denisse González supo estar en boca de todos en las últimas semanas, luego de la internación a la que se tuvo que someter producto de una abrupta baja en sus plaquetas.

Su salida del hospital alegró a quienes venían siguiendo su caso; sus familiares y amigos. Sin embargo, en horas recientes, la exparticipante de Gran Hermano advirtió a través de sus redes sociales que tuvo que ingresar nuevamente a un centro médico.

¿Qué pasó con Denisse González?

"Les actualizo un poquito. El lunes 10 me dieron el alta con 150.000 plaquetas y el viernes, en un control, habían subido a 200.000. Todo parecía venir bien, pero el martes me desperté con sangrado y lesiones en la boca. Justo tenía turno con mi hematóloga, me mandó a hacerme análisis y las plaquetas habían caído a 1000", relató primeramente, razón por la cual la "tuvieron que internar nuevamente".

En ese sentido, comentó que para ella "fue un golpe bastante grande, porque veníamos de 200.000 y en cuatro días bajaron a 1.000", aunque dejó un mensaje esperanzador: "Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo".

Las historias que subió Denisse González a su Instagram.

Cabe recordar que las plaquetas son las que se encargan de deter el sangrado y el nivel estándar es de entre 150.000 y 450.000 por microlitro de sangre, por lo cual llegar a un umbral de cuatro dígitos puede traer complicaciones, tales como sangrados y moretones. Es por ello que se le deben seguir realizando prácticas a Denisse para poder dar con lo que está causando esa abrupta caída y permitir que vuelvan a su producción regular.