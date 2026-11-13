Quién es el novio de Cinthia Fernández: así es Roberto Castillo

Cinthia Fernández y Roberto Castillo mantienen una relación que despertó gran interés en el mundo del espectáculo desde que hicieron público su romance.

La vida sentimental de Cinthia Fernández volvió a despertar interés en las redes sociales después de una publicación familiar que generó sorpresa entre sus seguidores. En ese contexto, también crece la curiosidad por conocer más sobre su pareja, Roberto Castillo, un abogado penalista que construyó una carrera vinculada a causas judiciales de gran repercusión pública.

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Quién es Roberto Castillo, el novio de Cinthia Fernández

Roberto Castillo es un abogado especializado en Derecho Penal que cuenta con una trayectoria profesional vinculada a expedientes de relevancia judicial y mediática. Es titular de un estudio jurídico en el que trabaja junto a un equipo de profesionales dedicados a distintas áreas del ámbito penal.

A lo largo de su carrera, representó legalmente a varias personalidades del espectáculo y los medios de comunicación. Entre sus clientes estuvieron Fabián Cubero, Ángel de Brito, Gladys "La Bomba Tucumana", Flor Moyano y la propia Cinthia Fernández.

El estudio jurídico destaca en su presentación institucional la intervención de su equipo en causas de gran trascendencia en Argentina. Su actividad profesional lo llevó a relacionarse con figuras conocidas y a tener presencia en distintos debates públicos vinculados con procesos judiciales.

La trayectoria profesional de Roberto Castillo y sus casos mediáticos

Roberto Castillo es abogado penalista y representó a distintas figuras del espectáculo argentino en causas judiciales de repercusión mediática.

El recorrido de Roberto Castillo está marcado por su especialización en Derecho Penal y su participación en conflictos que tuvieron repercusión más allá de los tribunales.

Su trabajo incluye la representación de personas vinculadas al mundo del espectáculo, un ámbito en el que las disputas legales suelen adquirir visibilidad pública. Los casos en los que intervino contribuyeron a posicionarlo como uno de los abogados que aparecen con frecuencia en la agenda judicial y de actualidad de los medios argentinos.

Además de su actividad en tribunales, Castillo dirige su propio despacho y coordina el trabajo de otros abogados especializados. La estructura del estudio le permite abordar distintas causas y brindar representación en procesos penales de diversa complejidad.

La historia de amor entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo

La relación entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo comenzó mientras el abogado atravesaba una separación conflictiva. Con el tiempo, el vínculo se consolidó y ambos hicieron pública su historia de amor.

La pareja anunció su compromiso hace aproximadamente dos años, una noticia que generó repercusión entre los seguidores de la bailarina y panelista. Desde entonces, la relación quedó bajo la atención de los medios de espectáculos, tanto por sus apariciones públicas como por las novedades de su vida privada.

El vínculo también despertó interés debido a que Castillo ya había tenido contacto profesional con Fernández antes de convertirse en su pareja.

Cinthia Fernández sorprendió con una ecografía y anunció que se agranda la familia

En los últimos días, Cinthia Fernández volvió a llamar la atención con una publicación en Instagram. La mediática compartió un video de una ecografía acompañado por la frase "Se agranda la familia", lo que provocó especulaciones sobre un posible embarazo.

Sin embargo, la noticia tenía otra protagonista: Neni, una de sus mascotas, que está esperando crías. La publicación permitió conocer el momento en que Fernández descubrió la noticia durante el estudio.

Emocionada por lo que veía en la pantalla y al escuchar los latidos de los cachorros, reaccionó con sorpresa: "¿Me están cargando?". Luego, mientras observaba las imágenes, agregó: "No te puedo creer. Mirá".

El video rápidamente generó comentarios entre sus seguidores, que inicialmente habían interpretado el anuncio como la llegada de un nuevo integrante a la familia de la pareja. Finalmente, la sorpresa estuvo relacionada con la próxima llegada de cachorros, una noticia que la bailarina decidió compartir con entusiasmo en sus redes sociales.