Quién es la novia de Ian Lucas: así es Renata Mónaco

Ian Lucas y Renata Mónaco quedaron en el centro de la atención luego de que se difundieran imágenes de ambos a los besos, en medio de los rumores sobre el nuevo romance del influencer.

La vida sentimental de Ian Lucas volvió a captar la atención del mundo del espectáculo después de que el influencer fuera visto a los besos con una joven que no pertenece al ambiente artístico. Tras varios días de especulaciones, trascendió la identidad de la mujer que conquistó al youtuber: Renata Mónaco, modelo e influencer con presencia en las redes sociales.

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Quién es Renata Mónaco, la nueva novia de Ian Lucas

Renata Mónaco es una modelo e influencer de lifestyle que comparte en sus perfiles digitales contenido relacionado con la moda, los viajes y su vida cotidiana. Su actividad en redes incluye producciones fotográficas para marcas de indumentaria, propuestas de looks para distintas ocasiones y publicaciones de sus experiencias alrededor del mundo.

En Instagram, la joven reúne más de 17 mil seguidores, mientras que en TikTok su comunidad se acerca a las 100 mil personas. Allí publica videos en los que muestra sus elecciones de vestuario, baila canciones populares y comparte momentos con su grupo de amigas.

Aunque su nombre comenzó a circular con fuerza después de que se conociera su vínculo con Ian Lucas, Mónaco ya contaba con una comunidad propia en las plataformas digitales. Su perfil está centrado principalmente en la estética, la moda y el lifestyle, lejos de la exposición habitual de las figuras de la televisión.

Cómo se conocieron Ian Lucas y Renata Mónaco

Los primeros detalles sobre el vínculo fueron difundidos en el programa A la tarde, de América. Allí, el periodista Santiago Sposato brindó información sobre la joven y señaló que ambos se habrían conocido a través de amigos en común.

“Me dicen que se conocieron por amigos en común”, explicó el periodista durante la emisión. También describió a Mónaco como una influencer vinculada con los viajes, la moda y las publicaciones relacionadas con su entorno familiar y social.

La relación comenzó a despertar curiosidad luego de que el propio Ian Lucas adelantara que estaba conociendo a una persona ajena al medio artístico. Sin embargo, en ese momento no había trascendido la identidad de la joven ni se conocían demasiados detalles sobre el romance.

La confirmación llegó cuando las cámaras encontraron al influencer junto a Mónaco en una situación romántica. Las imágenes permitieron ponerle nombre a la mujer de la que el creador de contenido había hablado días antes.

El video de Ian Lucas a los besos con su nueva novia

El episodio que terminó de alimentar las versiones ocurrió cuando la prensa abordó a Ian Lucas para realizarle una entrevista. Antes de bajar del auto para responder las preguntas, el influencer se despidió de Mónaco con un apasionado beso.

La escena fue registrada por el equipo de Ya fue todo, el ciclo de Jotax Digital, y rápidamente generó repercusiones en el mundo del espectáculo. Consultado por su situación sentimental, Lucas intentó evitar las preguntas más personales, aunque confirmó que la joven era la misma persona con la que había contado que estaba empezando a salir.

El episodio se produjo después de las versiones que circularon sobre su relación con Evangelina Anderson, un vínculo que había generado repercusiones mediáticas. La aparición pública junto a Mónaco abrió así un nuevo capítulo en la vida sentimental del influencer.

Renata Mónaco es modelo e influencer y comparte en sus redes sociales contenido sobre moda, viajes, tendencias y distintos aspectos de su vida cotidiana

Qué se sabe sobre Ian Lucas y sus próximos proyectos

Además de la atención que despierta su romance, Ian Lucas continúa con sus compromisos profesionales. El creador de contenido participa como jurado de la nueva edición de MasterChef Junior, conducido por Vero Lozano, y acompañado por Germán Martitegui y Maru Botana.

Su participación en el ciclo televisivo lo llevará a combinar su actividad digital con una nueva experiencia frente a las cámaras. Mientras tanto, su relación con Renata Mónaco permanece bajo la mirada del público, especialmente después de que las imágenes de ambos confirmaran las versiones sobre su acercamiento.