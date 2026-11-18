Hernán Coronel contó que conoció a Berenice después de un recital de Mala Fama en San Bernardo, cuando ella todavía estaba en pareja.

Hernán Coronel, cantante y líder de Mala Fama, volvió a quedar en el centro de la atención mediática tras compartir detalles de su historia de amor. El músico, que participa en MasterChef Celebrity, habló sobre su relación en televisión y reveló cómo comenzó el vínculo con Berenice, su actual pareja.

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Quién es Berenice, la novia de Hernán Coronel de Mala Fama

La pareja de Hernán Coronel se llama Berenice Lucrecia y tiene un perfil alejado de la exposición que caracteriza al cantante de Mala Fama. Según trascendió, se dedica a la actividad de tarotista y mantiene una relación con el músico desde hace tiempo.

Su nombre tomó mayor repercusión luego de que el artista contara en PH: Podemos Hablar, el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff, cómo se conocieron y cuáles fueron las circunstancias que dieron inicio al romance.

Durante la conversación, el conductor le preguntó por su presente sentimental. Sin esquivar el tema, Coronel sorprendió con una historia que tuvo como punto de partida los recitales de su banda y una particular coincidencia amorosa.

Cómo se conocieron Hernán Coronel y Berenice

La historia de amor comenzó cuando Berenice todavía estaba en pareja con un hombre que era fanático de Mala Fama. Según relató el cantante, su actual novia comenzó a acompañar a quien entonces era su novio a los recitales del grupo.

"Mi pareja actual tenía un novio que era fanático de Mala Fama y empezó a llevarla a vernos", contó Hernán Coronel durante su participación en PH.

El primer encuentro personal se produjo después de un espectáculo en San Bernardo. El músico recordó que Berenice se acercó a saludarlo cuando él se encontraba en la camioneta del grupo, conocida como la Trafic.

En ese momento, ella todavía mantenía su relación anterior. Incluso, Coronel recordó que el entonces novio de Berenice habría comenzado a sospechar que existía un interés sentimental entre ambos.

"Para mí que vos te estás enamorando de este tipo", habría sido el comentario que el hombre le hizo a Berenice, según reconstruyó el cantante durante la entrevista. Para evitar interpretaciones sobre el comienzo de la relación, el líder de Mala Fama también aclaró que no intervino en una pareja ajena. "Yo no entré a ningún lado. Ella después empezó a venir con su mamá", explicó.

Berenice desmintió una pelea con Hernán Coronel en MasterChef Celebrity

Después de la emisión del programa, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta discusión entre Hernán Coronel y Berenice en los camarines, relacionada con algunos comentarios del músico sobre sus relaciones anteriores.

Sin embargo, la propia Berenice salió a desmentir esas versiones en una conversación con Yanina Latorre. Allí explicó que ni siquiera había podido presenciar la grabación de PH, pese a que acompañó a su pareja hasta el canal.

"Ni siquiera pude asistir a la grabación; lo acompañé hasta el canal, me hubiera gustado presenciar y ver a todos grabando, pero me dijeron que me tenía que correr", aclaró.

Berenice Lucrecia es la pareja de Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, y tiene un perfil alejado de la exposición mediática.

Además, negó que hubiera existido una discusión por las declaraciones del cantante o por las referencias a su expareja. "Nunca discutimos ni por eso ni por nada", aseguró.

De esta manera, Berenice buscó poner fin a las especulaciones sobre una posible crisis sentimental y desmintió los rumores de celos que habían surgido después de la aparición televisiva del músico.

Hernán Coronel, entre Mala Fama y MasterChef Celebrity

Además de su historia sentimental, Hernán Coronel atraviesa una etapa de mayor exposición pública gracias a su participación en MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe. El cantante alcanzó popularidad al frente de Mala Fama, una de las bandas representativas de la cumbia villera argentina, y construyó una identidad artística reconocible por su estilo y sus canciones.

Su paso por la televisión permitió conocer aspectos menos habituales de su vida personal, entre ellos la historia de amor con Berenice, cuyo comienzo estuvo directamente relacionado con la música y los recitales del grupo.