Quién es Hernán de "Mala Fama": edad, hijos y las fotos de cómo era de joven

El líder de Mala Fama sorprendió al mostrar una faceta diferente en el reality de Telefe

Mala Fama regresó a estar en el centro de la escena con la participación de su líder, Hernan Coronel, en MasterChef Celebrity. El cantante de cumbia se sumó al reality de Telefe y despertó interés por su historia personal, su trayectoria musical, su familia y las imágenes que muestran cómo era durante su juventud.

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Quién es Hernan Coronel, el cantante de Mala Fama

Hernan Coronel nació el 10 de marzo de 1978 en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Creció junto a sus cinco hermanos, cuatro varones y dos mujeres, en un entorno donde desde muy pequeño comenzó a desarrollar su interés por la música.

Según contó en distintas oportunidades, su vínculo con el arte empezó cuando tenía apenas cuatro años. En aquella época practicaba tenis y fútbol, aunque poco a poco comenzó a inventar canciones y a experimentar con el canto.

Uno de los momentos importantes de sus primeros años como músico ocurrió cuando un vecino bombero le regaló una guitarra criolla. Con ese instrumento compuso algunas de sus primeras canciones. A los 18 años, el reconocimiento de personas cercanas por sus letras terminó de convencerlo de que la composición podía convertirse en el eje de su carrera.

Cómo nació Mala Fama y cuál es la historia detrás del nombre

En 1998, Hernan Coronel llegó al estudio del tecladista Cristian Galarza, músico que había trabajado con grupos como Amar Azul y Yerba Brava. El encuentro fue fundamental para definir el sonido que luego identificaría a Mala Fama.

Galarza experimentó con diferentes sonidos hasta encontrar el pizzicato, un recurso seco y cortado que terminó convirtiéndose en una de las características musicales de la banda. A partir de ese trabajo surgieron los materiales que dieron forma a los primeros discos: Ritmo sustancia, de 2000, y Para vos basuura, de 2001.

El nombre del grupo también tiene una historia particular. Coronel eligió “Mala Fama” como una referencia a la reputación que había adquirido durante su infancia en Virreyes. Según su propio relato, solía pasar gran parte del tiempo jugando en la calle y las quejas de algunos vecinos llegaron incluso a provocar llamados a la Policía.

La estética del cantante también se convirtió en parte de su identidad artística. La visera, la ropa deportiva y el pelo largo fueron elementos que adoptó como una forma de cuestionar los prejuicios asociados a determinadas apariencias y a la cultura popular.

Hernán Coronel en MasterChef Celebrity

A los 48 años, Hernan Coronel se incorporó al elenco de MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe conducido por Wanda Nara. El músico forma parte de los 24 participantes que comenzaron a competir frente al jurado para demostrar sus habilidades en la cocina.

Su llegada al programa permitió conocer una faceta diferente del artista, históricamente vinculado a la cumbia villera y a una manera particular de entender la exposición pública.

La banda nació a fines de la década del 90 y rápidamente desarrolló una identidad propia dentro de la escena de la cumbia villera.

Cuántos hijos tiene Hernan Coronel

En el plano familiar, Hernan Coronel es padre de cuatro hijos. Tres de ellos nacieron durante su relación con Marina, conocida como “la Cochi Niní”. Uno de sus hijos es Bartolo, también llamado Koki, quien siguió los pasos de su padre en la música y llegó a ocupar el puesto de tecladista en Mala Fama.

En 2025, el cantante volvió a ser padre junto a su pareja, Bere Lucrecia. De esa relación nació Amora Melodía, quien amplió la familia y se convirtió en la cuarta hija de Coronel.

Las fotos de Hernan Coronel cuando era joven

El cantante construyó una extensa carrera dentro de la cumbia argentina y se convirtió en una figura reconocida por su particular estilo.

Las imágenes de los primeros años de Hernan Coronel permiten repasar una etapa previa a su consolidación como referente de la cumbia. Desde sus comienzos en Virreyes hasta la formación de Mala Fama, el músico construyó una identidad que combinó canciones, humor, irreverencia y una estética reconocible.

Su carrera se desarrolló en pleno auge de la cumbia villera argentina, junto a grupos como Damas Gratis, Yerba Brava, Pibes Chorros, Meta Guacha, Flor de Piedra y Los Gedes. Sin embargo, Coronel mantuvo una postura particular frente a la industria musical y cuestionó en distintas ocasiones la dinámica de realizar numerosos shows, viajar constantemente y convertir la actividad artística en una rutina permanente.