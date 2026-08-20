Quién es la novia de Fede Bal: así es Evelyn Botto y su historia de amor

El romance entre Fede Bal y Evelyn Botto sorprendió al mundo del espectáculo y rápidamente despertó interés por la historia detrás de la pareja. La artista cuenta con una trayectoria propia en radio, televisión y teatro, mientras que el actor atraviesa una nueva etapa sentimental que ambos decidieron mantener en privado durante un tiempo.

Quién es Evelyn Botto

Evelyn Botto es una artista argentina que desarrolló una carrera vinculada a distintas ramas del entretenimiento. Se formó como actriz, locutora, conductora y cantante, disciplinas que le permitieron construir un perfil versátil y participar de proyectos muy diferentes.

Su recorrido incluye trabajos en radio, donde formó parte de programas como Perros de la Calle, y una participación destacada en el streaming OLGA. Allí se consolidó como una de las voces reconocibles de una nueva generación de comunicadores y artistas.

Además, Botto encontró en el teatro otro espacio importante para desarrollar su talento. Uno de sus trabajos más reconocidos fue la interpretación de Úrsula en el musical La Sirenita, un papel que recibió elogios y le permitió mostrar otra faceta de su carrera.

La trayectoria artística de Evelyn Botto

La carrera de Evelyn Botto también está vinculada con el ambiente queer y con una propuesta artística que apuesta por la diversidad. Su trabajo como artista drag forma parte de esa identidad y amplió su presencia dentro de la escena cultural y del espectáculo.

A través de sus diferentes proyectos, la artista logró combinar humor, música, actuación y comunicación. Esa variedad se convirtió en una de las principales características de su perfil profesional y le permitió construir un camino independiente dentro de la industria.

Su participación en OLGA también fue clave para acercarla a una audiencia más amplia. En ese espacio, Botto suele compartir anécdotas personales y experiencias vinculadas con su vida cotidiana, aunque durante varios meses mantuvo bajo reserva un aspecto importante de su presente.

Cómo comenzó la relación entre Fede Bal y Evelyn Botto

El romance salió a la luz de manera inesperada durante una emisión de Tapados de laburo, el programa de OLGA. Todo comenzó cuando Evelyn Botto comentó que había vuelto a hablar dormida y explicó que conocía ese detalle porque alguien se lo había contado.

La declaración despertó la curiosidad de sus compañeros Paula Chaves, Nacho Elizalde y Luli Fernández. Ante las preguntas del panel, la artista terminó reconociendo que la persona que había escuchado sus conversaciones durante el sueño era el hombre con el que estaba saliendo.

La confirmación llegó cuando Nacho Elizalde preguntó directamente: “¿Vos estás saliendo con Federico Alfredo Bal?”. Sin ocultar la relación, Botto respondió: “Mi novio, sí”.

Evelyn Botto confirmó su romance con Fede Bal durante una emisión de Tapados de laburo, el programa de OLGA.

La historia de amor de Fede Bal y Evelyn Botto

Después de confirmar el romance, Evelyn Botto contó algunos detalles sobre cómo se inició la relación con Fede Bal. Según explicó, ambos tenían agendas exigentes y los viajes dificultaron que pudieran coincidir al principio.

“Nos llevamos muy bien, pero él también viajaba mucho y yo trabajaba. Y en un momento coincidimos y se dio, eso también hay que abrazarlo”, relató la artista. Durante un tiempo, ambos prefirieron mantener el vínculo lejos de la exposición pública. La popularidad de Fede Bal hizo que eligieran cuidar esa etapa inicial antes de compartirla públicamente.

Cómo es la relación entre Fede Bal y Evelyn Botto

La pareja confirmó que mantiene una relación abierta, basada en la comunicación y en acuerdos claros entre ambos. El vínculo se caracteriza por el diálogo constante, la libertad y el humor como elementos centrales.

Por el momento, Fede Bal y Evelyn Botto no tienen planes de casamiento. Ambos atraviesan la relación sin apurarse a cumplir determinadas expectativas y disfrutan de una etapa que, después de haber sido mantenida en privado, finalmente decidió salir a la luz.