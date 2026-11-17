Marisa López es la madrina de Marta y Felipe Fort y estuvo presente en la crianza de los mellizos desde sus primeros meses de vida. Crédito: Instagram

Una preparación especial en MasterChef Celebrity puso en primer plano a una persona muy importante en la vida de Marta Fort. La participante recordó a una figura que la acompaña desde sus primeros meses de vida y que ocupa un lugar fundamental en su historia familiar, mucho más allá de su trabajo como cuidadora.

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Quién es Marisa López, la mujer que Marta Fort considera como su mamá

Marisa López es la madrina de Marta y Felipe Fort, además de haber sido la niñera de los mellizos desde que eran pequeños. Sin embargo, su relación con los hijos de Ricardo Fort trascendió hace tiempo el vínculo laboral y se convirtió en una conexión afectiva que se mantiene hasta la actualidad.

La mujer llegó a la familia en febrero de 2004, poco después del nacimiento de los hermanos. Desde entonces, estuvo presente en su crianza y se transformó en una de las personas de mayor confianza para ambos.

Con el paso de los años, Marisa asumió un lugar maternal en la vida de Marta y Felipe. Esa cercanía también se mantuvo después de la muerte de Ricardo Fort, ocurrida en noviembre de 2013, cuando continuó acompañando a los jóvenes durante distintas etapas de sus vidas.

En varias oportunidades, los mellizos expresaron públicamente el cariño que sienten por ella y destacaron su importancia dentro de la familia.

La historia deportiva de Marisa López antes de llegar a la familia Fort

Antes de convertirse en una figura cercana a los hijos del empresario, Marisa López desarrolló una destacada trayectoria deportiva como integrante de la Selección argentina de hockey sobre césped.

Su carrera incluyó una participación en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, una de las competencias internacionales más importantes para cualquier deportista.

Además, consiguió tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos, representando al país en distintas ediciones del certamen:

Indianápolis 1987: obtuvo la medalla de oro.

La Habana 1991: volvió a consagrarse campeona panamericana.

Mar del Plata 1995: consiguió su tercera presea dorada en la competencia.

De esta manera, su historia personal reúne dos etapas muy diferentes: una vinculada con el deporte de alto rendimiento y otra dedicada al acompañamiento y la crianza de Marta y Felipe Fort.

El homenaje de Marta Fort a su madrina en MasterChef Celebrity

La relación entre ambas volvió a quedar expuesta durante una de las galas de MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe conducido por Wanda Nara.

En esa oportunidad, el desafío consistía en preparar piononos desde cero. Marta eligió realizar una versión salada con queso azul, queso untable, salmón ahumado, alcaparras, palmitos y palta.

La influencer decidió llamar a su preparación Marisa está bien, en homenaje a su madrina. Al explicar la elección del nombre, contó que la mujer tiene una tradición familiar relacionada con ese plato: suele encargarse de llevar el pionono a las reuniones navideñas.

Durante la presentación, Marta explicó: “Marisa se llama mi madrina, que es como mi mamá, quien se encarga de llevar el pionono siempre en las Navidades”.

También recordó que López fue su niñera y que, con el tiempo, se convirtió en una persona indispensable para ella y su hermano.

Marta Fort homenajeó a su madrina en MasterChef Celebrity con un pionono al que llamó “Marisa está bien”, en referencia a una tradición familiar. Crédito: captura de Telefe

Qué dijo Marta Fort sobre su vínculo con Marisa López

El homenaje estuvo acompañado por una declaración que reflejó la profundidad de ese vínculo. Frente al jurado y a Wanda Nara, Marta volvió a destacar el lugar que ocupa su madrina en su vida. Durante la gala, expresó: “Yo a Marisa la amo, es como mi eje en todo”.

Sus palabras dejaron en evidencia que la relación construida desde la infancia continúa siendo uno de sus principales pilares afectivos. El homenaje gastronómico también permitió conocer una faceta más íntima de la familia Fort y recordar a una mujer cuya presencia fue fundamental en la crianza de los mellizos.