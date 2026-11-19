Mariana Fabbiani y Mariano Chihade llevan casi dos décadas juntos, formaron una familia y comparten una historia de amor que comenzó en el mundo de la televisión. Crédito: Instagram

La vida sentimental de Mariana Fabbiani despierta interés desde hace años, especialmente por la historia que construyó junto a su pareja. Con casi dos décadas de relación, una familia y proyectos profesionales compartidos, la conductora mantiene un vínculo alejado de las formalidades tradicionales y con un marcado perfil reservado.

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Quién es Mariano Chihade, la pareja de Mariana Fabbiani

Mariano Chihade es productor televisivo y empresario, fundador de Mandarina Contenidos, una productora creada en 2005 que estuvo detrás de distintos proyectos de la televisión argentina. Entre ellos se encuentra El diario de Mariana, el magazine conducido por Mariana Fabbiani, en el que ambos combinaron sus trayectorias profesionales.

La empresa pasó a manos del Grupo Octubre en 2026, en una operación que marcó una nueva etapa para la productora. A pesar de su participación en la industria del entretenimiento, Chihade mantiene un perfil bajo y suele mantenerse alejado de la exposición mediática.

Aunque suele ser presentado como el marido de la conductora, la pareja nunca contrajo matrimonio legalmente. Sin embargo, llevan casi 20 años juntos y formaron una familia con dos hijos.

Cómo empezó la historia de amor entre Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

La historia comenzó en el ámbito televisivo. Según recordó la conductora en 2023, ambos coincidieron cuando Chihade ocupaba un cargo en un canal y ella trabajaba en RSM, el programa que encabezó desde 2005. A ella le había llamado la atención desde el primer momento, aunque el vínculo no avanzó inicialmente porque compartían el mismo espacio laboral.

El acercamiento se produjo cuando él ya había dejado ese puesto. Un año después, la convocó para conversar sobre un supuesto proyecto radial que terminó siendo la oportunidad para conocerse mejor. El encuentro se extendió durante dos horas y permitió que el interés fuera mutuo.

La relación comenzó en 2006, después de que Mariana Fabbiani terminara su matrimonio con Gastón Portal, con quien había estado casada entre 2003 y 2005.

Durante los primeros meses, ambos procuraron mantener el romance lejos de los fotógrafos. La decisión tenía que ver, principalmente, con la personalidad reservada de Chihade, que no se sentía cómodo con la exposición pública que implicaba estar en pareja con una figura reconocida de la televisión.

Cuántos hijos tienen Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

La pareja tiene dos hijos: Matilda, nacida en mayo de 2010, y Máximo, quien llegó a la familia en septiembre de 2014. Crédito: Instagram

Con el paso de los años, la pareja consolidó su relación y formó una familia con dos hijos. La primera en llegar fue Matilda, nacida el 4 de mayo de 2010. Cuatro años después, en septiembre de 2014, nació Máximo.

En junio de 2021, al celebrar sus 15 años juntos, la conductora compartió un mensaje en Instagram dedicado a Chihade, a quien definió como su gran cómplice. La publicación reflejó la complicidad que construyeron a lo largo del tiempo y la importancia de su compañero en su vida personal.

Por qué Mariana Fabbiani y Mariano Chihade nunca se casaron

Aunque llevan muchos años juntos y tienen dos hijos, Mariana Fabbiani y Mariano Chihade nunca pasaron por el Registro Civil. La decisión fue una elección compartida y no estuvo vinculada con una crisis o una falta de compromiso.

En una entrevista con Infobae en 2015, la conductora explicó: "Nunca fue una necesidad para nosotros. Enseguida ensamblamos como pareja, todo fluyó muy natural". Así, la pareja construyó una historia basada en la convivencia, la familia y los proyectos compartidos, sin considerar necesario formalizar legalmente su relación.