La conductora Mariana Fabbiani rompió el silencio en medio de la fuerte preocupación por la salud de su marido, el productor televisivo Mariano Chihade, quien permanece internado en el Instituto Fleni y deberá someterse a una intervención quirúrgica por una imagen nodular detectada en una resonancia magnética cerebral.

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La información sobre su estado de salud fue dada a conocer previamente por Mandarina Contenidos, la productora que fundó Chihade, a través de su cuenta oficial de X, donde compartieron el comunicado firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de Fleni.

En ese marco, la conductora compartió un mensaje en sus historias de Instagram para agradecer el apoyo recibido y expresar cómo atraviesa la familia este difícil momento: “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”.

Luego, hizo un pedido especial a sus seguidores: “Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará”. Además, la conductora compartió una imagen de una estampita de Nuestra Señora que Desata los Nudos, una expresión religiosa a la que muchas personas recurren en momentos difíciles.

El parte médico de Mariano Chihade

Las palabras de Mariana llegaron luego de que se conociera el estado de salud del productor a través de un parte médico. En ese sentido, Fleni señaló que “el paciente permanece hospitalizado, se encuentra clínicamente estable y deberá afrontar una intervención quirúrgica”.

Parte medico firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi.

Además, el documento oficial también aseguró que el productor se encuentra rodeado de mucho cariño por parte de su familia y allegados, mientras se completan los estudios y evaluaciones previas a la operación: “Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes. El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia”.