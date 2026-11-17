Mariana Fabbiani quedó en el centro de una nueva polémica luego de participar como presentadora en el show que Martín Cirio realizó el sábado en el estadio de Huracán. La aparición de la conductora fue comentada por Jorge Rial, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar su decisión y lanzó una dura crítica sobre su presente profesional.

{{{htmlAmp}}}

Rial compartió en su cuenta de X un fragmento del detrás de escena del espectáculo de Martín Cirio y aprovechó la publicación para cuestionar la participación de Fabbiani. "Esto se llama tratar de lavar la imagen", escribió el periodista al referirse a la conductora. Luego, apuntó directamente contra su acercamiento al mundo del streaming: “Otra que se acerca a los streamers para hacer más lento su inevitable ocaso”.

Los cambios que se analizan en América TV y El Nueve

Según contó el periodista Lucca Melpi en el streaming Somos Love, Ángel de Brito y Yanina Latorre recibirían una propuesta de América TV para continuar en el canal con un nuevo programa de espectáculos y un reality en Telefe.

Sobre De Brito, sostuvo que su llegada a El Nueve estaría "casi confirmada", mientras que señaló que Latorre todavía analiza sus opciones y estaría más cerca de América y Telefe. También mencionó negociaciones con Pilar Smith, Laura Ubfal, Karina Iavícoli y Pepe Ochoa para continuar en América TV.

La inesperada acusación de Jorge Rial contra Mariana Fabbiani.

En El Nueve, además, se evalúan modificaciones en la grilla. Según esa versión, Bendita podría pasar a las 21:30 y estaría en duda la continuidad de Edith Hermida, mientras que Marcelo Tinelli sería buscado para ocupar el horario de las 22:45. En ese escenario, Melpi aseguró que Mariana Fabbiani tiene confirmado su pase a El Nueve con DDM a las 14:30, mientras que Mauro Szeta podría ocupar el espacio posterior. Por su parte, Beto Casella continuaría en América TV con BTV.