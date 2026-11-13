Jorge Rial se calentó con su producción y explotó al aire de C5N: "No voy a seguir"

Jorge Rial volvió a mostrar que no se guarda el malestar cuando algo lo incomoda, aunque esté frente a cámara y en vivo. El periodista protagonizó un tenso momento durante Argenzuela, el ciclo que conduce por C5N. El enojo llegó en plena cobertura de la visita del papa León XIV.

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Una cobertura especial

El programa hacía una transmisión especial por la visita del Pontífice, que recorrió la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján en tres jornadas. Rial intentaba brindar información sobre las actividades del sucesor de Francisco. Todo iba normal, hasta que algo lo sacó de quicio.

Jorge Rial explotó al aire.

El ruido que lo sacó de quicio

Una serie de ruidos que venían de detrás de cámaras complicó el desarrollo del ciclo. Cuando Rial se disponía a leer información sobre la recorrida papal, visiblemente fastidiado, decidió interrumpir lo que estaba haciendo. Se sacó los anteojos y expresó su bronca sin disimulo. “Mucho quilombo hay... chicos, mucho despelote”, dijo. Después de una larga pausa, volvió a marcar su incomodidad.

“No voy a seguir”

“Hasta que no pare el ruido, no voy a seguir. Porque sino es imposible hacer así televisión con todo el quilombo que hay”, lanzó con gesto serio. Y remarcó que “es muy difícil” trabajar de esa manera.

Ante la imposibilidad de concentrarse, tomó una decisión y le hizo un pedido al director de cámaras de C5N. “Poné a pleno al Papa, y cuando paren los ruidos vuelvo”, le indicó. El director siguió la instrucción y puso al máximo la música litúrgica, mientras salían imágenes de León XIV saludando a la gente.

Calmar los ánimos

En paralelo, desde la producción de Argenzuela intentaron tranquilizar al conductor para evitar que su reacción terminara en un abandono del programa en pleno vivo. Finalmente, el momento quedó como una de las postales más tensas de la cobertura.